GRENIER, Roland



De Boucherville, le 6 juillet 2022, est décédé à l'âge de 91 ans Monsieur Roland Grenier, époux de Jacqueline Bibeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Jo-Ann, ses fils Pierre (Eada) et Alain (Nancy), ses petits- enfants Elliot, Clara, Brooke et Dawson, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 août 2022 dès 13h00 à l'Église Ste-Famille située au 560, boulevard Marie-Victorin, à Boucherville, suivi du service religieux à 14h00, et de là, au Complexe Funéraire Yves Légaré (Cimetière Près du Fleuve) situé au 2750, boulevard Marie-Victorin, à Longueuil à compter de 15h30.La famille tient à remercier le personnel du Manoir Trinité de Longueuil (4e étage) pour leur dévouement et l'excellence des soins prodigués au cours des dernières années.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Montréal.