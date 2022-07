PELLETIER, Guy



C'est avec une très grande tristesse que nous vous informons du décès de Guy Pelletier le 8 juillet dernier. Fils de Thérèse Roch et de feu Yvon Pelletier, c'est avec énergie et passion qu'il a vécu sa vie. Personnage très coloré, entouré de ses marionnettes géantes, c'est avec sérénité qu'il a vécu ses dernières années sur son domaine dans Lanaudière.Il laisse dans le deuil sa conjointe Denyse Campeau, ses filles chéries : Chloé (Mathieu Brosseau), Paméla (Sébastien Ouimet) et Léa ainsi que ses petits-enfants : Jordan, Liliane, Thomas et Mila.Il peut désormais rejoindre son fils bien-aimé Didier dans la paix et la lumière. Sa mémoire sera célébrée en toute intimité avec ses proches à une date ultérieure.