LACHANCE, Solange



Fille de Maurice Lachance et Cécile Poitras, née le 14 mai 1931 à L'Assomption, Mme Solange Lachance est décédée à 91 ans et 39 jours, le 22 juin 2022, à 22h20, à l'Hôpital Le Gardeur, à Terrebonne.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Manon (Denis Gladu) et André (Nathalie Renaut), le père de ses enfants Jean-Guy Brunet, ses petits-enfants Simon L. Brunet (Maryse Ouellet), Alexandre R. Brunet (Rubis Lafortune), Audréanne Brunet, Patrick Brunet et Jonathan Brunet, ses arrière-petits-enfants Alphonse, Léa, Laurent, Louis et Roméo, ses soeurs Fleur-Ange, Irène, Yolande et Lise (Pierre Forest), son frère Rosaire, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et des amis de la Résidence Le Notre-Dame de Repentigny.La famille vous accueillera pour recevoir les condoléances le vendredi 29 juillet 2022, de 14h à 21h auL'ASSOMPTION450-589-5505 www.guilbault.infoet le samedi 30 juillet 2022, de 10h à 11h, en l'église de L'Assomption (153 rue du Portage), suivi des funérailles à 11h et de l'inhumation au Grand Cimetière de L'Assomption. Une réception suivra au Collège de L'Assomption.