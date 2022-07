MANCINI, Costanzo



À Laval, le mardi 19 juillet 2022 est décédé, à l'âge de 88 ans, Costanzo Mancini, époux de Maria Zappone Mancini.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants Domenico (Marie-Josée), Marisa (Robert) et Giovanni (Grace), ses petits-enfants Julie (Matthew), Stéphanie (Corey), Alessia (Zach) et Gianluca (Victoria), ses frères Andrea (Donatina) et feu Joe (Josy) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le mardi 26 juillet 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h et mercredi matin de 8h30 a 9h30.Les funérailles seront célébrées ce même jour à 10h en l'église Notre-Dame-de-Pompei et de là au Cimetière de Laval situé au 5505 Rang du Bas St Francois.