DUREPAIRE, Yvonne



De Ste-Adèle, le jeudi 14 juillet 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Yvonne Durepaire, épouse de M. Jean-Louis Massenavette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Brigitte (Jean-Michel) et Eric (Sylvie), ses petits-enfants Maika, Amanda, Laurence et Antoine, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au :955 RUE GRIGNON, SAINTE-ADÈLEle samedi 30 juillet de 10h à midi et de 14h à 16h30. Un hommage lui sera rendu dès 16h30 au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation La Traversée.