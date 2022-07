POULIOT, Jean-Paul

" Ti-Jean "



De Beauharnois le 17 juillet 2022 à l'âge de 93 ans, est décédé M. Jean-Paul Pouliot, époux de Céline Hébert, père de feu Pierre et fils de feu Emilien Pouliot et feu Edmée Doray.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Lise (feu Michel Degré), Lucie, Maurice, Martin (Karen Laplante), ses petits-enfants Geneviève et Karine Pouliot, Eric et Marc Degré, Juliette, Dorothée, Pierre-Alexis et Charles Pouliot ainsi que son arrière-petit-fils Samuel.Frère de feu Françoise (feu Florent Fortier), feu Lucien, feu Marcel (feu Lucie Tremblay), beau-frère de feu Louis-Marie, feu Sr Thérèse, SSA, feu Joseph "Jos" (feu Raymonde Desgroseil-liers), il laisse dans le deuil son frère Élie (F.É.C), sa belle-soeur Pauline (feu Benoit Pouliot), ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 29 juillet 2022 de 18h à 21h et le samedi 30 juillet 2022 de 9h à 11h au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7450-225-2200Une liturgie de la Parole se tiendra le samedi 30 juillet 2022 à 11h en la chapelle du salon funéraire. L'inhumation suivra au cimetière St-Joachim à Châteauguay.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à Leucan.