DUFRESNE, Georges



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès subit de Georges Dufresne, survenu le dimanche 10 juillet, à Baie-St-Paul, lors d'un week-end de villégiature.Georges laisse dans le deuil sa conjointe Aline et ses enfants Michel (Hélène) et Marie-Claude (André), sa soeur Lise (feu Pierre) et leurs enfants: René (Danielle) et leurs enfants, ainsi que Chantal et ses enfants, son frère Bernard et sa belle-soeur Louise, son frère Paul et sa belle-soeur Janice, ainsi que leurs filles Lynn et Lee Ann, sa nièce Nathalie (Bob). Il laisse également dans le deuil de nombreux ami(e)s.Selon ses volontés, il y aura crémation et cérémonie des cendres, le dimanche 14 août de 13h à 17h, au salon