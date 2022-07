CORBEIL-SAVOIE, Suzanne



À Longueuil, le 14 juillet 2022, à l'âge de 70 ans, est décédée Madame Suzanne Corbeil-Savoie, cuisinière hors-pair, voyageuse émerveillée, linguiste studieuse, photographe passionnée et grande amoureuse de lavande.Elle laisse derrière elle son époux Marc, ses enfants Philippe (Marie-Ève) et Véronique (Gabriel), ses petits-enfants Thomas et Juliette, sa soeur Monique (Michel), ses nombreux beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 juillet 2022 de 16h à 21h, suivi du samedi 30 juillet 2022 de 9h à midi, ainsi que le dimanche 31 juillet de 11h à 15h, au complexe funéraire:Une cérémonie aura lieu ce dernier jour à 15h dans la chapelle du complexe, suivie d'un goûter.Si le coeur vous en dit, un don au "Carrefour pour Elle" serait extrêmement apprécié en la mémoire de notre chère Suzanne. Elle a eu à coeur cette fondation dès sa découverte et l'a aidée du mieux qu'elle a pu et ce, avec toute la grandeur d'âme et le dévouement qu'on lui connaissait si bien.