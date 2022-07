SAUVÉ, Francine



De Beauharnois, le 3 juillet 2022 à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Francine Sauvé, fille de feu Estelle Paquette et de feu Edouard Sauvé.Elle laisse dans le deuil son frère Yves (Monique) et ses soeurs : Michèle et Lise (Pierre).Elle laisse également ses neveux et nièces: Judith Arianne Sauvé (David), Audrey Sauvé-Dumouchel (Sébastien), Simon Sauvé-Dumouchel (Claudia), sa petite-nièce et ses petits-neveux: Magalie Desrochers, Félix Desrochers et Hugo Desrochers, son grand ami Gary Scallen, de même qu'autres parents et amis.Sa famille accueillera parents et amis le samedi 30 juillet 2022 de 9h à midi au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Une courte prière d'adieu suivra au salon même vers midi.