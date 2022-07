PAINCHAUD, Nicole



De Repentigny, le 16 juillet 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Nicole Painchaud, épouse de monsieur Yvon Lacombe.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (André) et Stéphane (Nathalie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 13 août 2022 de 10h à 13h auUne cérémonie suivra à 13h en la chapelle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.