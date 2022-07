SABOURIN, René



Le 1er juillet 2022 à Montréal, à l'âge de 93 ans, est décédé paisiblement entouré des siens, René Sabourin époux de feu Jacqueline Brisson.Il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvie, amie Francine, Marc (Sophie), ses petits-enfants Antoine, Guillaume et Charlotte, sa compagne des dernières années Pierrette, sa soeur Yolande, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le jeudi 28 juillet de 18h30 à 21h et le vendredi 29 juillet de 9h à 10h. Les funérailles suivront à 11 heures en l'église Saint-Léonard, 5525, rue Jarry, Saint-Léonard, Montréal, Qc.