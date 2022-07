RÉGIMBALD (née FORGET)

Thérèse



À Saint-Jérôme, le 14 juillet 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Thérèse Forget, épouse de M. Pierre Régimbald.Maintenant auprès de sa fille feu Carole, outre son époux Pierre, elle laisse dans le deuil ses filles Lise (Sylvio), Sylvie et Josée (Daniel), ses petits-enfants Stéphane, Sandra (Patrick) et Jade (François-Olivier), plusieurs arrière-petits-enfants, ses soeurs Fernande, Rolande (Gilles) et Diane (Reynald), ses belles-soeurs Lucille et Mariette (Gérald), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 28 juillet 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le vendredi 29 juillet de 9h à 11h au salon de laUne liturgie religieuse aura lieu le vendredi à 11h au salon et sera suivie de l'inhumation au Cimetière de Saint-Jérôme.Au lieu des fleurs, des dons à la Société Alzheimer, à Pallia-Vie ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.