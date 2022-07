LEBRUN, Diane (née Brodeur)



Le 15 juillet 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Diane Brodeur, épouse de M. Yves Lebrun.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Mario) et Eric (Mylène), ses petits-enfants Simon (Alexandra), Anne-Sophie et Nathan, son arrière-petite-fille Alison, ses frères et soeurs Pierrette (feu Lionel), Luce (feu Jean), Rachel (Marcel), Nicole, Réal (Suzanne), Claude (Nicole) et Marielle (Daniel), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les proches au :McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 31 juillet 2022 dès 13h30. Une liturgie suivra à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer ou à Fybrose kystique Canada.