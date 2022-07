CARON, Fernand



Le 16 juin 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Fernand Caron, époux de madame Louise Cardinal.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Chantal (Michel) et Michèle (Daniel), ses quatre petits-fils adorés Simon, Alex, Jacob et Jérôme, ses frères et sa soeur, son beau-frère et ses belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 juillet 2022 de 18h à 21h30 et le samedi 30 juillet 2022 dès 9h :VAUDREUIL-DORION, J7V 2K4www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 30 juillet à 11h en l'église Ste-Jeanne-de-Chantal (1 rue de l'Église, Notre-Dame-de-L'île-Perrot).Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des Maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.