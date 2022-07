Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Un apéro pour Pearl Jam

Premier événement prévu au Centre Vidéotron à subir les contrecoups de la COVID-19 en mars 2020, le retour à Québec de Pearl Jam se concrétisera enfin le 1er septembre. Pearl Jam étant Pearl Jam, le menu musical s’annonce copieux. Pour les impatients, ça commande un apéro. Ça tombe bien, Amazon Prime héberge depuis un certain temps une captation d’un concert donné par le groupe au Safeco Field de Seattle, en 2018 : plus d’une trentaine de titres, mélangeant des classiques de Pearl Jam aux reprises inspirées, pour trois heures de musique. La meilleure préparation qui soit avant de les retrouver en chair et en os.

► Où : Sur Amazon Prime

— Cédric Bélanger

Les galas de Rosalie

Après quelques années de Soirées carte blanche, le festival Juste pour rire a décidé de ramener ses bons vieux galas pour sa 40e édition. Pour terminer la ronde des galas ce soir, au Théâtre Maisonneuve, on a confié l’animation à Rosalie Vaillancourt. L’humoriste sera un peu dans ses pantoufles, elle qui avait déjà animé ses premiers galas Juste pour rire l’an dernier. Nouvellement mère, Rosalie sera accompagnée de quatre autres animatrices sur scène : Anne-Marie Cadieux, Élise Guilbault, Maude Landry et Suzie Bouchard. Parmi les invités des deux galas, on compte Katherine Levac, Adib Alkhalidey, Guillaume Wagner et Les Pic-Bois.

► Où : Théâtre Maisonneuve, ce soir à 18 h et 21 h. hahaha.com

— Raphaël Gendron-Martin

Burgundy : mi-comique mi-amer

Écrit au je et dans une langue rappelant celle d’un de ses auteurs favoris avoués, Michel Tremblay, Mélanie Michaud offre une première œuvre que l’on comprend bien personnelle et qui touche droit au cœur. Par les réflexions cruellement franches de sa jeune héroïne notamment, vivant de manière très lucide dans la pauvreté et la violence. Une petite Mélanie qui vole les livres qu’on lui refuse à la maison, dort avec une lame sous son oreiller, se plaît à s’inventer une famille aimante et ne sait plus comment faire pour être acceptée. Si le thème peut paraître sombre, il arrive à ne pas l’être dans ce roman mi-comique mi-amer, dont les courts chapitres invitent à tout lire d’un trait. Une lecture à la fois touchante, drôle et bouleversante, née dans les ruelles crasseuses du quartier Burgundy des années 1980.

► Où : Burgundy, un roman de Mélanie Michaud, La Mèche, 191 pages

— Sarah-Émilie Nault

Babysitter

Vous avez manqué le film Babysitter sur grand écran ? Vous pouvez désormais le découvrir à la maison grâce à Club illico. Monia Chokri y jette son regard bien à elle – et particulièrement stylisé – sur notre société transformée par le mouvement #MeToo. Résultat ? Une comédie onirique bien grinçante, portée par la réalisatrice et actrice, ici flanquée des comédiens Patrick Hivon et Steve Laplante. On vous le promet : vous n’aurez probablement jamais rien vu de tel.

► Où : Sur Club illico

— Bruno Lapointe