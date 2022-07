Adirondacks: une bouffée d’air frais

La pandémie nous a laissés avec deux désirs paradoxaux de voyageurs : vouloir tout voir et tout faire afin de reprendre le temps perdu et se poser pour prendre le temps de savourer doucement chaque expérience. Planté dans les forêts boréales des Adirondacks, Huttopia Adirondacks répond à nos deux envies.

À moins de trois heures de route de Montréal, au cœur de la forêt de Lake Luzerne, dans l’État de New York, se dresse Huttopia Adirondacks. Un domaine de 284 acres situé juste assez loin de la civilisation pour permettre un réel décrochage en nature et juste assez près des villages et des activités de plein air pour pouvoir tout savourer de cette région verdoyante reconnue pour ses 46 sommets de plus de 1200 m. Qui plus est, en compagnie de votre pitou voyageur, si le cœur vous en dit!

Camping glamour

Photo Sarah-Émilie Nault

Nous marchons vers notre tente dans les sentiers recouverts de copeaux de bois en faisant rouler notre chariot contenant nos essentiels de voyage. La forêt tout autour fait déjà son travail. Le stress et les bruits de la ville sont remplacés par cet apaisant cillement entre les feuilles des arbres, cette forêt dans laquelle nous nous enfonçons avec bonheur, ce silence accentuant les chants d’oiseaux, les jappements joyeux des chiens visiteurs et les rires de mini-aventuriers.

Photo Sarah-Émilie Nault

Nous retrouvons ici tout ce qui nous pousse à quitter la ville à fréquence régulière : le plongeon dans la nature et les valeurs qui s’y rattachent, mises de l’avant par cette entreprise d’origine française depuis plus de 20 ans déjà. L’importance des moments partagés, l’aspect écologique et durable, le respect de la nature, la promotion d’artistes locaux et la découverte. L’aspect glamping de ce séjour en forêt nous fait aussi sourire, nous les fous de plein air enchantés de savoir que les retours de randonnées et les nuits seront doux et douillets.

Photo Sarah-Émilie Nault

Car contrairement à Huttopia Sutton, dans les Cantons-de-l’Est, qui propose des espaces de camping rustique, toutes les tentes d’Huttopia Adirondacks sont luxueuses. Notre petite maison tout au bout du sentier comporte une chambre avec un ventilateur à palmes, une toilette et une salle de bain avec douche et lavabo ; eau courante et électricité incluses. Les visiteurs ont en fait le loisir de choisir le degré de luxe souhaité : électricité, eau courante.

Un foyer à bois et une jolie terrasse extérieure avec BBQ nous ont permis de passer de douces soirées à cuisiner en plein air, observer le ciel étoilé (l’amoureux avait même apporté son télescope!) et lire en flattant notre bébé chien avec comme seule musique de fond l’eau grouillant dans la rivière tout près.

Quant au centre d’accueil tout en bois, il fait office de point de rassemblement, de café (il faut y boire un smoothie de fruits frais !), de pizzeria, de salle de jeux et de lecture, de terrasse donnant sur la longue piscine et de boutique faisant la promotion des pièces d’artisanat et produits (comme de la bière) locaux.

♦ Pour en savoir plus sur Huttopia et Huttopia Adirondacks : canada-usa.huttopia.com

♦ On n’oublie pas de télécharger l’application mobile ArriveCAN pour se rendre et revenir des États-Unis au Canada par voie terrestre. Celle-ci est obligatoire et permet de transmettre ses renseignements de voyage et de santé publique avant et après l’entrée au Canada.

Quoi faire tout près d’Huttopia Adirondacks?