CF Montréal: Romell Quioto se charge de D.C.

Le CF Montréal a dû travailler fort en seconde demie, mais un doublé de Romell Quioto lui a permis de défaire D.C. United par la marque de 2 à 1 au Audi Field ce samedi soir.

Quioto n’a pas mis de temps à se mettre en marche puisqu’il a profité d’une bévue de Donovan Pines pour filer vers le but adverse et ouvrir son compteur dès la 44e seconde.

Celui que l’on surnomme affectueusement El Romantico a continué son bon travail en dérangeant constamment les défenseurs adverses.

Il a été récompensé à la 35e minute quand il a accepté une très jolie longue passe de Joel Waterman pour ensuite battre son couvreur et aller inscrire son second du match.

Il a du même coup établi une nouvelle marque personnelle avec neuf buts dans une saison. En 2020 et 2021, il avait inscrit huit buts.

Plus compliqué

La seconde demie a été autrement plus compliquée pour les visiteurs qui ont vu Steve Birnbaum réduire l’écart à 2 à 1 à la 55e minute.

À compter de ce moment, les locaux ont pris confiance et ont commencé à croire à leurs chances d’obtenir un résultat favorable.

Le Bleu-blanc-noir s’est aussi compliqué la vie par moment avec des prises de décision perfectibles.

Mais il ne faut pas cracher dans la soupe, les hommes de Wilfried Nancy ont tout de même disputé une bonne rencontre qui leur a permis de grimper au troisième rang de l’Association Est.

Désorganisé

On ne veut rien enlever au Bleu-blanc-noir, mais l’adversaire n’était pas particulièrement bien organisé défensivement en première mi-temps, chose qui a été corrigée en seconde demie.

D.C. s’est souvent fait étourdir par la qualité du jeu technique montréalais, particulièrement près de la surface adverse où les hommes en noir ont été à la peine.

Pendant ce temps, les locaux ont toutefois été dérangeants à quelques reprises, surtout en raison de Taxi Fountas, qui a eu le don de se faire oublier pour réapparaître là où on ne l’attendait pas.

À cet égard, D.C. a profité de l’absence de Samuel Piette, malade, sans qui le milieu montréalais était un peu éparpillé par moment, surtout en transition.

Heureusement, James Pantemis a sorti une autre belle prestation de son chapeau pour obtenir une seconde victoire consécutive.

1 2 Gardien: R. Romo. Défenseurs: G. Samake (remplacé par M. Rodrigues à la 63e minute), S. Birnbaum, D. Pines, D. Skundrich (remplacé par C. Odoi-Atsem à la 46e minute). Milieu: C. Durkin, S. Dieffal, T. Ku-Dipietro (remplacé par A. Najar à la 63e minute), T. Fountas, J. Hopkins (remplacé par K. Smith à la 73e minute). Attaquant: M. Berry (remplacé par O. Kamara à la 77e minute). D.C. Gardien: J. Pantemis. Défenseurs: G. Corbo, R. Camacho, J. Waterman. Milieu: A. Johnston, V. Wanyama, I. Koné (remplacé par R. Thorkelsson à la 90e +2 minute), L. Lappalainen (remplacé par M. Choinière à la 63e minute), D. Mihailovic (remplacé par M. Miljevic à la 63e minute). Attaquant: M. Toye (remplacé par K. Kamara à la 63e minute), R. Quioto (remplacé par J. Torres à la 74e minute). Montréal But D.C. : Birnbaum (25e - passe à Hopkins) Montréal : Quioto (1re), Quioto (35e - passe à Waterman) Cartons D.C. : Hopkins (45e +4), Odoi-Atsem (49e), Birnbaum (81e) Montréal : Corbo (5e), Johnston (55e) TIRS ARRÊTS DCU 5 1 MTL 3 4 FAUTES HORS-JEUX DCU 19 2 MTL 7 5 COINS DCU 6 MTL 4

Bulletin

8,5 / 10 | Romell Quioto

Il est opportuniste tôt dans le match et dérange beaucoup les centraux adverses avec de bonnes courses comme on l’a vu sur son second but.

8 / 10 | James Pantemis

Il réagit très bien quand il est sollicité et il a effectué quelques arrêts de très belle qualité. En confiance.

8 / 10 | Joel Waterman

Toujours aussi bien ajusté avec des interventions défensives. Il sert une passe de grande qualité sur le second but de Quioto.

8 / 10 | Rudy Camacho

Il ne fait pas dans la dentelle, il s’affaire surtout à être efficace dans ses interventions.

7,5 / 10 | Alistair Johnston

Toujours aussi combatif et intense. Il cède très peu dans son corridor et tente de contribuer à l’attaque.

7,5 / 10 | Lassi Lappalainen

Un autre bon match pour le Finlandais qui a été remuant dans son corridor et qui s’est bien servi de sa vitesse.

7,5 / 10 | Djordje Mihailovic

Il retrouve sa superbe et y est allé de quelques jolies séquences de possession dont lui seul a le secret.

7,5 / 10 | Kei Kamara

Il soigne son jeu défensif et est particulièrement important en fin de match.

7,5 / 10 | Victor Wanyama

Samuel Piette lui a manqué par moment, mais il a disputé un bon match dans l’ensemble.

7 / 10 | Gabriele Corbo

Il a manqué de rythme, ce qui n’étonne pas dans le cas d’un joueur qui n’est pas régulièrement sur le terrain.

7 / 10 | Mathieu Choinière

Il fait une entrée respectable en se concentrant surtout afin de jouer défensivement.

6,5 / 10 | Mason Toye

Il a un peu de mal à retrouver son synchronisme et c’est normal après une longue absence. Les réflexes sont là, un peu la chimie avec Quioto.

6,5 / 10 | Joaquin torres

Il doit jouer plus simplement, mais sa palette technique arrive au bon moment.

6 / 10 | Ismaël Koné

Pas super visible sur le plan offensif, il a un peu contribué sur le plan défensif.

Matko Miljevic

Sa prise de décision est à travailler même s’il a de bonnes idées. L’exécution est aussi à parfaire.

Wilfried Nancy a bien aimé cette victoire dans la difficulté

Mine de rien, le CF Montréal a établi un nouveau record d’équipe, ce samedi soir, en remportant une cinquième victoire à l’étranger dans la même saison.

«Je suis très fier, ça fait partie de notre objectif qui est d’aller le plus loin possible, en toute humilité bien sûr, et d’écrire l’histoire du club », a souligné Wilfried Nancy dans son point de presse d’après-match.

Et parce qu’on aime bien les statistiques qui sont jolies, le but de Romell Quioto dès la 44e seconde n’était pas unique.

C’était en effet la troisième fois cette saison que le Bleu-blanc-noir marquait dans la première minute d’un match.

Bottes de travail

Avec une avance de 2 à 0 après une très bonne première demie, le CF Montréal semblait être en bonne posture, mais Steve Birnbaum a réduit l’écart en deux après dix minutes en seconde demie, ce qui a forcé le Bleu-blanc-noir à mettre ses bottes de travail.

« Je suis très content qu’on ait gagné un match dans la difficulté, a avoué Nancy. La première mi-temps a été très bonne, on aurait pu marquer plus de buts et tuer le match très tôt.

« J’ai dit aux gars de faire attention à la mi-temps parce que les conditions n’étaient pas faciles. On a bien entamé, mais on a eu du mal à terminer nos actions. On est capables de gagner de plusieurs façons.»

Nancy a insisté sur le fait que son équipe a présenté le même visage que celui qu’elle offre au Stade Saputo.

« Nous voulons jouer de la même façon, que l’on soit à la maison ou à l’étranger même si on sait que ce n’est pas facile.»

Des occasions

Comme l’a souligné Wilfried Nancy, son équipe aurait pu mettre le couvert sur cette rencontre dès la première demie avec un peu plus d’opportunisme.

Mais Nancy retient surtout que ses hommes ont créé de nombreuses chances de marquer et qu’il se sont serré les coudes quand c’était nécessaire.

«Je suis content qu’on se soit créé ces occasions-là. Ça prouve que les gars sont restés sur le plan de match.

« On a loupé des occasions, mais ce que je retiens, c’est la solidarité du groupe. Ils se sont serré les coudes.»

Encore plus

Romell Quioto a atteint un nouveau sommet personnel en marquant ses huitième et neuvième buts de la saison.

Mi-sérieux, mi-blagueur, Nancy a soutenu qu’il aurait voulu voir le Hondurien faire encore plus bouger les cordages.

«C’est bien, mais il aurait pu marquer plus de buts. Je lui mets toujours des challenges plus hauts.

«Il sait qu’avec les opportunités qu’il a eues aujourd’hui, il faut qu’il monte son exigence.»