Cueillir des bleuets près de la frontière états-unienne

Contrairement à ce qu’on croit, il n’y a pas seulement des bleuets au lac Saint-Jean. En fait, il y en a plein en Montérégie où on compte au moins une dizaine de bleuetières. Je me suis arrêté à la Bleuetière Rémillard et Faille, sur la route 209 à Franklin, à 30 minutes à l’ouest du Parc Safari.

J’étais déjà allé il y a une dizaine d’années, mais ce qui m’a convaincu d’y retourner, c’est quand j’ai vu une de leurs photos avec un bleuet de la taille d’une pièce de deux dollars !

Variétés

Ces bleuets géants sont monnaie courante dans la variété Chandler. Comme ils sont populaires, ils sont cueillis en peu de temps.

Mais s’il n’y en a plus lors de votre visite, vous avez tout de même le choix parmi plusieurs variétés, certains assez gros comme le Blueray. Plusieurs habitués préfèrent tout de même les plus petits, me disait la copropriétaire Sylvie Rémillard, car ça leur rappelle les bleuets sauvages.

Pour toutes les variétés, il s’agit de bleuets en corymbe, lesquels poussent en grappe sur des arbustes permettant la cueillette debout.

Bon à savoir

La différence entre les variétés est la grosseur et le goût. Plus sucrés, les plus petits comme le Bluetta sont appréciés pour les tartes et les confitures. Ils peuvent aussi être consommés frais.

La durée de conservation m’a plutôt étonné. Jusqu’à deux à trois semaines au frigo, m’a précisé Annick, la fille de la copropriétaire.

Une affaire de famille

Fait surprenant, la bleuetière est un ancien verger. Après avoir fait couper 500 pommiers, les propriétaires Sylvie Rémillard et Sylvain Faille ont mis en terre, au début des années 1990, des plants en provenance de Chicago, dont les variétés Bluetta et Blueray.

Impliquées depuis l’enfance, leurs deux filles s’y connaissent. Annick, enseignante au primaire et Josiane, conseillère pédagogique, vont assurer la relève. Il faut croire qu’elles s’y plaisent toujours, car quand je suis allé au champ avec elles, elles ne manquaient pas de s’arrêter ici et là pour déguster des bleuets !

BLEUETIÈRE RÉMILLARD ET FAILLE

Plants : 5000

5000 Variétés : 10

10 Saison : de la troisième semaine de juillet à la fin août

de la troisième semaine de juillet à la fin août Panier pour l’autocueillette : 4 litres

4 litres Réservations recommandées : 450 288-3707 | www.facebook.com/bleuetiereremillardfaille

Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.