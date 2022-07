LAVOIE, Pierrette (née Benoit)



À Ville LaSalle, le 29 juin 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Pierrette Benoit Lavoie. Épouse de feu Gaëtan Lavoie, mère de feu Richard et feu Line, elle laisse dans le deuil ses fils Claude (Christiane), André (Sylvie), Michel (Hélène), et Sylvain (Mélanie), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire4695, BOUL. SAINT-JEANDOLLARD-DES-ORMEAUX, QC H9H 2A7514-695-7979 | voluntas.cale samedi 6 août de 9h à 11h. Un service suivra dans la chapelle du même endroit.La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD-Hébergement LaSalle pour les bons soins et l'amour prodigué.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada.