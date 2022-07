Desjardins réinvestit dans une entreprise française

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en bourse.

Une présence accrue dans Siparex Associés

Capture d'écran

Le Mouvement Desjardins a annoncé cette semaine un réinvestissement d’une valeur non précisée dans le gestionnaire français de placements privés Siparex Associés. La coopérative financière était déjà actionnaire de Siparex depuis 2007. Siparex investit surtout en Europe, mais depuis 2018, la firme gère avec Desjardins le Fonds Transatlantique, lequel s’adresse aux PME françaises et québécoises. Siparex a environ 3 milliards d’euros (4 milliards $) d’actifs sous gestion.

Power Corporation achète sur la Rive-Sud

Conseillers immobiliers GWL, une filiale de l’assureur Canada Vie, a annoncé cette semaine avoir acheté six immeubles industriels situés à Varennes et à Chambly. Construits entre 2012 et 2021, les bâtiments ont une superficie totale de près de 40 000 mètres carrés. Le portefeuille industriel de GWL a désormais une superficie de plus de 1,5 million de mètres carrés et une valeur de plus de 5 milliards $. Canada Vie est contrôlée par le conglomérat montréalais Power Corporation.

Bravo Ready recueille 3,9 millions de dollars

Le studio montréalais Bravo Ready a récemment conclu sa première ronde de financement, laquelle lui a permis de récolter 3,9 millions $. Justin Kan, cofondateur de Twitch, fait partie des investisseurs. Fondée plus tôt cette année par Evan Ryer, la jeune pousse développe BR1 : Infinite Royale, un jeu vidéo basé sur la technologie de la chaîne de blocs. Le jeu permet notamment aux joueurs de gagner des cryptomonnaies pour chaque personnage tué.

Bellus récolte près de 200 millions $

Capture d'écran

La pharmaceutique lavalloise Bellus vient de clôturer une émission d’actions qui lui a permis d’amasser 153 millions $ US (197 millions $ CA). En bourse, le titre de Bellus a progressé de près de 25 % depuis le début de 2022. L’entreprise fondée par Francesco Bellini tente de développer un médicament efficace contre la toux chronique réfractaire.

Le studio L’Atelier Animation vendu

La firme britannique Cinesite a mis la main sur le studio montréalais L’Atelier Animation pour une somme non dévoilée. Fondée en 2012, l’entreprise a notamment produit le film d’animation pour enfants Ballerina. Elle compte une centaine d’employés. De son côté, Cinesite est présente à Montréal depuis 2014.

Elle achète du Richelieu

Lucie Chabot, qui siège au conseil d’administration de Quincaillerie Richelieu depuis 2020, a acheté pour près de 75 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise, la semaine dernière. Le titre de Richelieu a cédé 15 % de sa valeur depuis le début de l’année. Mme Chabot est une ancienne dirigeante de Sports Experts et de Sail Plein Air.