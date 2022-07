BOTTARI, Nello



À Montréal, le 14 juillet 2022, à l'âge de 98 ans, est décédé M. Nello Bottari, époux de feu Mme Argentina Fabbri.Il laisse dans le deuil son fils Jean (Caroline), sa petite-fille Cassandra (Grégoire), ses arrière-petits-enfants qu'il chérissait tendrement, Charles-Édouard et Naïma, ses neveux et nièces et autres parents et amis dont Andrée ainsi que son amie de longue date, Emilienne.La famille recevra les condoléances le samedi 30 juillet 2022 de 10h à 12h au Mausolée Saint-Martin (bâtiment arrière).Un hommage lui sera rendu ce même samedi, à 12h, en la chapelle du mausolée, suivi de la mise en columbarium.La famille tient à remercier Mme Giroux et l'équipe du soutien à domicile du CISSS de Laval, CLSC du Marigot.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal qu'il remerciait activement de lui avoir sauvé la vie à deux reprises.