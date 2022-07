Documentaire «Le messager»: un périple de 20 000 km en deux mois

Le documentariste Patrice Bériault vient de prendre la route. Son objectif pendant les prochains mois? Filmer la traversée du Canada de Michael Terry, vétéran des Forces armées souffrant d’état de stress post-traumatique (ESPT) et interviewer des personnes atteintes.

«Nous sommes dans un nuage», s’exclame Patrice Bériault dès le début de l’entrevue téléphonique avec l’Agence QMI. Le terme «nuage» est à prendre au sens propre, la petite ville de Wawa – dont le nom signifie «oie sauvage» – en Ontario où le cinéaste et son collaborateur Gauthier Mignot se sont arrêtés pour la nuit étant plongée dans une étonnante brume estivale.

En deux mois, les deux hommes vont suivre et filmer Michael Terry sur quelque 20 000 kilomètres jusqu’à Tuktoyaktuk au nord du cercle arctique. «Le messager», amorcé en 2019 et retardé par la pandémie, se veut également un dialogue sur l’ESPT en particulier et la santé mentale en général, sujet particulièrement d’actualité.

Un «road trip» pas comme les autres

Patrice Bériault vient de lancer une campagne de socio financement sur la plateforme Indiegogo (igg.me/at/themessenger) afin «de payer pour l’essence et la bouffe», des produits essentiels dont les prix ont fortement augmenté au cours des derniers mois.

Sur la route, «les deux choses les plus importantes sont l’électricité et l’eau». L’électricité qui permet de faire fonctionner les caméras, drones, appareils photo et tout l’équipement nécessaire aux entrevues et au tournage, lequel est transporté dans une roulotte... baptisée Charlotte, qu’il fait notamment visiter via la page Facebook de «Le messager» (www.facebook.com/themessenger.documentary). Charlotte «est précieuse» et bien équipée puisqu’elle sert à la fois de lieu de travail et d’habitation, et dispose même d’une douche artisanale fabriquée par le réalisateur.

«Chaque jour, c’est de l’imprévu. Je ne peux pas préparer 20 000 km de route sur Google Earth pour essayer de savoir ce qui va être intéressant à filmer. Tous les jours, il y a une part d’improvisation assez grande, mais elle est basée sur le fait que je connais les questions que je veux poser à Michael, que je sais qui il est. Le récit évolue au fur et à mesure que la route évolue et c’est à la fois super intéressant et une source de stress», explique-t-il. Car le tournage est tributaire d’éléments que Patrice Bériault ne contrôle pas. Le projet de Michael Terry, l’emploi du temps de ce dernier et le cycle de conférences qu’il donne à travers le pays, les rencontres qu’il organise avec d’anciens vétérans, ainsi que la météo constituent autant d’impondérables et de changements à prendre en compte.

Les journées sont toutes néanmoins organisées de la même manière. «Nous sommes constamment sur la route et c’est le "challenge" du projet. Michael commence sa journée en allant, tous les matins, dans un Tim Hortons de 6 h à 7 h, en indiquant, sur sa page Facebook où il se trouve et en invitant les gens à le rejoindre. Nous, nous partons avant lui pour faire du repérage. Je découvre la route au fur et à mesure et il faut que je réagisse très rapidement en me demandant si je vais filmer un entretien avec lui, si je vais filmer des passages sur la route avec lui, si je vais utiliser le drone ou la GoPro. Cela m’exige de passer sans arrêt d’un mode de tournage à l’autre.»

Au hasard des sinuosités de la route et des besoins de ravitaillement, l’équipe de «Le messager» tombe parfois sur des endroits hors du temps, comme ce «"shack" de hamburgers et patates» en Ontario.

«Sur cette grande route sur laquelle il n’y avait aucun réseau de téléphone, nous sommes arrivés dans un "trading post" qui a dû être construit il y a 50 ou 100 ans. Ce qui me frappe, c’est la simplicité et la gentillesse des gens. Ça paraît qu’on est loin de la ville.»

Et, à la lumière des premières journées de cette aventure peu commune, Patrice Bériault tire une première constatation. «Je nage constamment dans l’inconnu, je n’ai pas le choix que de lâcher-prise», dit-il.