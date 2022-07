LALUMIÈRE, Denise

(née Jacques)



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Denise survenu le 5 juillet 2022 à l'âge de 87 ans. Elle nous a quittés à son image, tout doucement entourée des siens, comme elle le désirait.Elle laisse dans le deuil son conjoint, depuis 65 ans Pierre Lalumière, sa fille Louise (Benoit Roberge) et son fils Yves, ses précieux petits-enfants Juliette, Hugo et Tristan, ainsi que ses nombreux frères et soeurs, autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le lundi 1er août 2022 de 13h à 15h, suivi d'une célébration à sa mémoire,au complexe funéraire:PRÉVOST, QC J0R 1T0 |Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.