HAMEL, Lucie



À Laval, le mardi 19 juillet 2022, est décédée à l'âge de 68 ans, Mme Lucie Hamel, fille de feu Marie-Ange Lavigne et feu Jean-Paul Hamel, soeur de feu Jacques (feu Danielle Rodrigue).Elle laisse dans le deuil son fils Philippe Ducharme (Erin), ses petits-enfants Émily, Brian et Cassandra, sa soeur Micheline (Michel Desmarais), son beau-frère Denis Authier (feu Lise) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mercredi 27 juillet 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h.La famille vous accueillera également au complexe funéraire470, RUE DUFFERINGRANBY, QC J2G 9G2les vendredi 29 juillet 2022 de 19h à 21h et samedi 30 juillet dès 10h30.Les funérailles seront célébrées le samedi 30 juillet 2022, à 13h30, en l'église Sainte-Famille située au 115, rue Principale à Granby.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Institut Universitaire en Santé Mentale Douglas seraient appréciés.