Génial, ce Dionne

Lors d’un encan crié dans les tournois de golf, on ramasse de l’argent pour différentes causes. La procédure est généralement la même.

Un commanditaire offre un prix, disons un téléviseur, et, ensuite, dans la salle, on fait monter les enchères pour l’achat de cette télé. Les montants recueillis sont remis à la fondation ou à l’organisme soutenu. Habituellement, ces lots sont des voyages, des BBQ, des séjours de pêche, etc.

Or, Luc Dionne, le brillant auteur de District 31 et d’Omerta, est arrivé avec une nouveauté l’an dernier.

En soirée, dans un tournoi de golf organisé au profit de la Fondation des Artistes, Luc a mis à l’enchère un lot spécial et original. Il a proposé que la personne qui mise le plus haut voie son nom attribué à l’un des personnages de District 31. Est-ce que la stratégie a fonctionné ?

Homme d’affaires dans le domaine médical, Jocelyn Dame a misé 6000 $, et il a gagné. Quelques mois plus tard, dans l’une des émissions de District 31, un procureur, incarné par Yves Jacques, est arrivé dans une scène et s’est clairement identifié : « Bonjour, je suis Jocelyn Dame... »

ET ENCORE

Il y a quelques semaines, dans un autre tournoi au Balmoral, Luc a proposé la même chose en vue de sa prochaine série, dont le nom n’a pas encore été choisi. Cette fois, les profits étaient destinés aux centres hospitaliers des Laurentides. Je vous le dévoile. Dans la série de Luc, un personnage se nommera Jean Dumas parce que Jean Dumas, c’est le proprio du Canadian Tire de Sainte-Agathe et il a misé, tenez-vous bien, 17 000 $.

Une idée géniale signée Luc Dionne, qui était même prêt à distribuer des rôles de figurant, moyennant d’autres coups de pouce aux centres hospitaliers.

Ça, c’est vraiment joindre l’utile à l’agréable.

