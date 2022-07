En mode lecture: idéal pour les vacances

Pleine d’humour, une histoire qu’on recommande chaudement pour les vacances d’été.

Parce que sa mère a passé une semaine à Benicàssim pendant qu’elle était enceinte d’elle, Pilar a hérité de ce prénom espagnol, qu’elle déteste presque autant que son patronyme, Mouclade (pour celles et ceux qui ne le savent pas, la mouclade est un plat de moules!).

Bref, on ne peut pas dire que la dame, qui s’apprête à fêter ses 40 ans, ait joué de chance à la grande loterie des noms. Pour ce qui est de sa vie, on ne peut pas dire non plus qu’elle soit exceptionnelle. À la tête d’une petite agence immobilière des environs de Paris, elle exerce un métier qu’elle n’aime pas tant que ça et qui l’oblige à faire de longues heures à l’extérieur de la maison. Quant à son mari Étienne, dont le travail est de créer des grilles de mots croisés pour Le Point, eh bien la magie n’est plus toujours au rendez-vous...

À la recherche d’une ex-meilleure amie

Dans l’esprit de Pilar, il y a quand même eu une époque bénie entre toutes : celle où elle avait encore pour meilleure amie la rayonnante et magnifique Stella Saintonge. Avait, car elles se sont brouillées au début de la vingtaine, et depuis, jamais Pilar n’a revu ou entendu parler d’elle.

Pour souligner son anniversaire, Pilar va donc s’offrir tout un cadeau : essayer de retrouver Stella, qui est totalement absente des réseaux sociaux.

Honnêtement, il pourrait difficilement y avoir plus sympathique lecture d’été. Même si c’est très différent de ce qu’on a l’habitude de lire, on a aimé.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Terra nullius

Dans ce roman policier qui vient d’obtenir le prix Le Point du polar européen 2022, on aura droit à un inspecteur Hugo Boloren qui est loin d’être au meilleur de sa forme (on peut découvrir pourquoi en lisant Douve, le premier opus de cette série). Cela dit, ça ne va pas l’empêcher d’aller voir ce qui se passe du côté de Terra nullius, un immense bidonville qui n’appartient ni à la France ni à la Belgique. Un jeune garçon y a été agressé, et il veut comprendre pourquoi.

Les Lions de Sicile

En Italie, cette saga familiale a remporté un très vif succès. Ses héros ? Paolo et Ignazio Florio, deux frères qui vont quitter leur petit village de Calabre pour aller s’installer en Sicile. À Palerme, plus précisément. Et une fois là-bas ils ouvriront le magasin d’épices qui, au fil des ans, finira par les rendre de plus en plus riches. Parenthèse, la famille Florio a réellement existé.

Les plus beaux lieux pour voir la vie sauvage en France

Si on va passer quelques semaines en France, on peut en profiter pour sortir des sentiers battus et découvrir ce qu’elle a à nous offrir côté vie sauvage. Grâce aux 55 destinations proposées dans ce guide abondamment illustré, on pourra notamment apercevoir des sangliers, repérer des bouquetins ibériques, observer des flamants roses, admirer de grandes aigrettes ou pagayer parmi les phoques.

Plantes aromatiques

L’été, rien de tel qu’un grand bac rempli de plantes aromatiques. Basilic, thym, menthe, persil, cerfeuil, coriandre, estragon, ciboulette, romarin, origan, sarriette... Le choix est vaste! Mais toutes ces plantes ne réclamant pas exactement les mêmes soins, ce petit livre dévoile tout ce dont chacune d’elles a besoin pour pousser.

Frissons garantis

Bullet train

Prêt à vivre une expérience sous haute tension qui sort totalement de l’ordinaire? Alors en voiture! Direction Morioka à bord du Shinkansen, le train haute vitesse qui vient de quitter la gare de Tokyo. On va d’abord y croiser Yuichi Kimura, un ancien agent de sécurité déterminé à descendre le collégien psychopathe qui a poussé son fils de six ans du haut d’un toit. Car depuis, son petit Wataru gît inconscient dans un lit d’hôpital.

Suivront Mandarine et Citron, des hommes de main dont la mission était de délivrer le fils d’un redoutable gangster et de ramener l’argent de la rançon. Pour eux, les problèmes commenceront donc lorsque la valise pleine de fric sera volée.

Des passagers dangereux

Maintenant place à Nanao, notre personnage préféré. C’est lui qui a volé la valise du tandem d’agrumes. Mais, quel que soit le boulot qu’on lui confie, les choses finissent toujours, toujours par mal tourner. En vérité, il n’y a pas plus malchanceux que lui. La preuve, le Loup sera aussi du voyage. Et ce tueur à gages là rêve de se venger depuis que Nanao l’a ridiculisé en public.

Une histoire tout à fait déjantée dont on devrait d’ailleurs très bientôt pouvoir voir l’adaptation cinématographique.