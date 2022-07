La révolte des anciens radio-canadiens

Isabelle Craig est une des meilleures animatrices de Radio-Canada.

Elle ne confond pas son rôle avec celui de militant, ou de sermonneur, prisé, hélas, par certains de ses collègues.

Qui se fait interviewer par elle n’a pas l’impression d’aller au tribunal, non plus que de se plier à une séance de commérage mondain. Jamais complaisante, elle mène ses entretiens avec intelligence, honnêteté, perspicacité et empathie, quel que soit l’invité.

Journalisme

En l’espace de quelques semaines, elle s’est fendue de deux tweets importants.

Dans le premier, daté du 30 juin, elle réclamait le droit, élémentaire, de nommer l’ouvrage Nègres blancs d’Amérique sans en amputer le titre.

Dans le second, daté du 21 juillet, elle marquait son désaccord avec ceux qui appellent désormais les femmes des « personnes avec un utérus ».

Je la cite. « Non, je ne suis pas une personne avec un utérus [...]. Et non, dire cela ne fait pas de moi quelqu’un de transphobe ou d’homophobe. Je ne marche pas là-dedans, pas après avoir passé 30 ans à tendre le micro aux victimes d’exclusion. [...] ».

Ce ne sont pas des tweets politiques, mais de simple bon sens. On ne censure pas le titre d’un ouvrage.

De même, il y a quelque chose de tordu à invisibiliser les femmes en en parlant désormais comme des « personnes avec un utérus ». On pourrait aller plus loin en rappelant qu’il y a quelque chose de dégradant, comme on le voit dans le système de santé britannique, à proposer de parler non plus du vagin, mais du « trou d’en avant », de remplacer la formule lait maternel par « lait humain » ou d’affirmer, comme on l’a entendu récemment au Sénat américain, qu’un homme peut être enceinte.

Faut-il s’en surprendre quand on a remplacé à bien des endroits les termes père et mère par parent 1 et parent 2 ?

Soyons certains d’une chose, le malaise d’Isabelle Craig est généralisé.

On le sait, plusieurs personnalités de Radio-Canada se sont opposées à la décision du CRTC en appelant à la censure du titre Nègres blancs d’Amérique.

Et combien sont-ils à ne plus tolérer cette novlangue inclusive qui déréalise l’existence ?

Il y a probablement là une dimension générationnelle, comme on l’a vu au New York Times en 2020, quand des journalistes à l’ancienne, pourtant de « gauche », ont constaté l’arrivée d’une nouvelle génération de journalistes militants qui se croient au service d’une croisade idéologique, et qui censurent comme ils respirent.

Censure

Les journalistes à l’ancienne tiendront-ils bon ?

Je redoute toutefois quelque chose. Le prix à payer pour dénoncer la censure ou la novlangue inclusive est élevé. L’idéologie dominante ne le pardonne pas. On peut y perdre sa réputation.

Et cela, plusieurs ne peuvent l’envisager. Ils sont psychologiquement paralysés.

Ils préféreront s’autocensurer plutôt que de faire front commun avec ceux qu’ils appellent les méchants « chroniqueurs de droite ». Ils voudront même faire oublier qu’ils ont déjà pensé autrement.

Suis-je trop pessimiste ? J’espère me tromper.