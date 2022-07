L’aube d’une ère fondamentaliste

Les premières conclusions auxquelles en arrive la commission du Congrès sur les événements du 6 janvier n’ont rien d’étonnant. En revanche, ce qui est inouï est que Donald Trump continue à récolter près de 43 % d’appuis auprès de l’électorat américain, soit à peu près le même pourcentage que Joe Biden.

Kamala Harris, la vice-présidente, ne récolte que 37 % d’appuis. Les autres candidats potentiels à la présidence, tant républicains que démocrates, sont en deçà de 30 %. Quant au Congrès, on voit mal comment il ne sera pas dominé par les républicains aux élections de novembre. À moins d’événements extraordinaires, les États-Unis se préparent à entrer dans une ère républicaine fondamentaliste. C’est une catastrophe pour le pays et pour le monde.

1 La commission a-t-elle vraiment découvert quelque chose ?

Le coup d’État tenté par Trump a été maintes fois analysé. La commission du 6 janvier ne fait que confirmer ce que tous les observateurs de la scène politique américaine savent. Trump a bel et bien tenté de demeurer au pouvoir en contournant les institutions démocratiques. Ceci fait de lui un dictateur en puissance. Malheureusement, les électeurs républicains, et en particulier leur base militante, trouvent que ce coup d’État était justifié. Officiellement parce que les élections auraient été truquées. Officieusement parce que l’évolution démographique défavorise les électeurs ruraux blancs et qu’elle risque de leur faire perdre pour de bon toute chance d’accéder démocratiquement au pouvoir autrement que par une manipulation des résultats électoraux.

2 Que risquent d’apporter les prochaines élections ?

La montée des fondamentalistes religieux américains et leur alliance avec les groupes libertariens du parti républicain sont devenues évidentes. Les récents jugements de la Cour suprême américaine ne font que répondre à des obsessions libertariennes et religieuses puritaines. Une minorité de moins de 40 % de la population approuve ces décisions. Il est clair qu’avec un congrès et un président républicains, cette minorité religieuse fondamentaliste et ces libertariens seront encore plus puissants dans le pays.

3 Avec quelles conséquences aux États-Unis ?

Ce fondamentalisme religieux et ce libertarisme s’opposent à la majorité de la population américaine, en particulier dans les grandes villes et dans les régions côtières. Ils risquent d’affaiblir considérablement le pouvoir fédéral. En contrepartie, les États de la fédération américaine devraient être amenés à voter des lois dans une pléthore de domaines, ce qui accentuera les différences législatives et sociales entre les États et qui rendra plus efficaces les pressions des lobbies locaux. Bref, les facteurs de désunion du pays augmenteront.

4 À quoi s’attendre au niveau international ?

Aucun pays démocratique ne peut prétendre remplacer les États-Unis à l’international. Les États-Unis, à travers leur puissance militaire, continueront certainement à y jouer un grand rôle. Mais quelles seraient les relations entre Donald Trump et Vladimir Poutine ? Verrait-on Donald et Vladimir se serrer la main au Kremlin, copain-copain ? Un gouvernement américain puritain et libertarien entreprendrait-il des croisades contre les pays qui ont légalisé l’avortement ou dont les politiques sociales sont généreuses ?

5 Comment le Canada sera-t-il affecté ?

Le Canada n’a rien de bon à espérer des dérives fondamentalistes et libertariennes des États-Unis. Déjà, des candidats conservateurs, tant provinciaux que fédéraux, tentent d’adapter aux réalités d’ici l’idéologie d’extrême droite qui commence à dominer le sud de la frontière. Ils sont puissamment aidés par les délires wokes et multiculturalistes qui poussent de plus en plus d’électeurs à rejoindre leur camp. Entre deux délires, quel est le moindre ?