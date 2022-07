Shawn Barker: le retour de The Man in Black

Nouveau spectacle, nouvelles chansons, nouveaux costumes, nouvelle gérance et nouvellement marié : c’est un tout nouveau Shawn Barker qui revient au Québec avec une version modifiée de son spectacle The Man in Black : Hommage à Johnny Cash.

Le dernier passage au Québec de Shawn Barker remonte à 2014 au Théâtre Saint-Denis dans le cadre du Festival Juste pour rire.

«Je suis excité de présenter quelque chose de nouveau, lance le musicien qui dit entretenir une relation privilégiée avec notre province et ses admirateurs québécois. C’est presque irréel d’être de retour après tant d’années. La province de Québec a été une grande partie de ma vie depuis 2008 et les admirateurs ici sont comme nulle part ailleurs dans le monde. Les voir heureux est la plus grande récompense.»

Entre sa dernière performance au Québec et ce grand retour annoncé au Cabaret du Casino de Montréal le 4 août prochain (et pour 12 représentations), il s’en est passé des choses dans la vie du chanteur de 49 ans. Il a quitté St. Louis pour déménager à Las Vegas puis à Branson, Missouri, depuis la pandémie, a remercié son gérant, a changé de band et s’est mis à créer lui-même les vidéos en appui à ses spectacles pour lesquels il a choisi de nouvelles chansons.

«J’avais besoin de grands changements», confirme celui qui, après avoir fait ce spectacle pendant si longtemps, avait besoin de reprendre le contrôle sur l’œuvre. «Maintenant, tout ce que vous voyez pendant le spectacle vient de moi. Je fais tout par moi-même: les costumes, les vidéos, le choix et l’ordre des chansons.»

Suivre son chemin

Ce nouveau spectacle sera ainsi truffé des pièces incontournables, il va sans dire, mais aussi de chansons moins connues, mais aussi intéressantes du répertoire de Johnny Cash. L’artiste cite la pièce La légende de John Henry’s Hammer notamment, sur laquelle Cash jouait avec des tubes d’acier. Exit aussi les duos avec des voix féminines : on mise désormais entièrement sur la voix et la prestance du grand Johnny.

Si le chanteur a pu avoir des envies de gloire et d’être reconnu pour ses propres chansons lorsqu’il était plus jeune, il affirme qu’être une grande star ne fait plus partie de ses aspirations. Il préfère prétendre être une personne célèbre puis pouvoir retourner à sa petite vie paisible après les concerts.

«C’était mon chemin et je suis reconnaissant pour cette vie», explique celui qui a trouvé très difficile l’arrêt de la pandémie. «Quand je suis remonté sur scène, je voulais pleurer ! Cela faisait tellement longtemps! Tu arrives et il y a tous ces gens. On a presque eu l’impression que cela durerait toujours, alors pouvoir chanter encore était magique!»

Se sent-il parfois plus Johnny que Shaw, après toutes ces années à personnifier le chanteur avec qui il dit partager de nombreuses similitudes?

«C’est un rôle que je joue et quand la lumière s’éteint, tu accroches le personnage et tu redeviens toi-même», répond celui qui n’a même aucun objet ayant appartenu à Johnny Cash chez lui.

Leurs vies, qui ont plusieurs aspects qui sont comparables, ajoutent sans doute à ce lien particulier entre la légende et le personnificateur. Tous deux ont une famille venant de l’Arkansas, sont nés dans la même petite ville, ont grandi dans un contexte religieux, ont passé du temps dans le milieu militaire, ont transporté un bagage de vie semblable (une adolescence tumultueuse entre autres) et se sont tournés vers la musique pour vivre mieux.

«Aussi longtemps que les gens vont vouloir écouter la musique de Johnny Cash et me voir chanter, je vais le faire, poursuit le chanteur. Je vis toujours un rêve et après 20 ans, j’ai toujours autant de plaisir qu’à mes débuts.»

►Le spectacle The Man in Black - Hommage à Johnny Cash sera présenté au Cabaret du Casino de Montréal du 4 au 21 août 2022, à 20 h (12 représentations), et au Théâtre Capitole de Québec, les 10 et 11 novembre.

►Un nouveau CD double live du spectacle The Man in Black Live in Nevada sera en vente au spectacle. Il est aussi accessible sur les plateformes.