Math Duff sur Netflix

Mathieu Dufour, alias Math Duff, fait son entrée dans les grandes ligues. Comme si de jouer au Centre Bell ce soir n’était pas suffisant, l’humoriste de 27 ans a réussi à s’entendre avec le géant Netflix pour capter cette soirée hors de l’ordinaire. « C’est complètement surréel ! » a lancé le grand comique frisé à lunettes.

• À lire aussi: Une autre belle folie de Mathieu Dufour

On a attrapé Mathieu Dufour au téléphone plus tôt cette semaine, avant que fût annoncé son partenariat avec Netflix. À ce moment, l’humoriste nous confirmait que le spectacle de ce soir au Centre Bell, devant plus de 12 000 spectateurs, serait bel et bien capté. Mais il restait vague dans les détails.

Finalement, la nouvelle est sortie hier : Netflix filmera le spectacle pour le diffuser sur sa plateforme plus tard. Ce sera un condensé de 60 minutes sur les deux heures que doit durer la soirée.

« Math est une voix unique de la comédie et un exemple parfait de l’incroyable talent du Québec. Nous avons hâte de présenter son génie et son humour original à nos membres du monde entier », a déclaré la responsable du contenu canadien chez Netflix Canada, Tara Woodbury, dans un communiqué.

« Ça dépasse toutes les attentes que j’aurais pu me faire, a exprimé Mathieu Dufour dans ce même communiqué. La captation a été confirmée il y a à peine un mois. C’est fou comment les équipes se sont mobilisées pour qu’on profite tous ensemble de cette énorme opportunité. Déjà, faire le Centre Bell, c’est tellement gros, que là, l’arrivée de Netflix c’est vraiment, vraiment fou ! Je ne comprends pas encore l’ampleur de tout ça, je pense que je vais le réaliser quand je vais ouvrir Netflix et y voir ma tronche ! »

Au bout du fil, Mathieu Dufour nous confiait qu’il n’avait jamais rêvé de jouer au Centre Bell dans son enfance, tant cela lui semblait inaccessible en tant que petit garçon du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Maintenant que des aventures comme celle-là sont possibles, « il n’y a plus de limite ! » lance celui qui enchaîne les projets originaux à la vitesse de l’éclair.

Show-rona virus

Cette idée de jouer au Centre Bell est arrivée lors d’un épisode du Show-rona virus, le « talk-show » sur Instagram que Mathieu Dufour avait improvisé au tout début de la pandémie, au printemps 2020. Un soir où les internautes se comptaient par plusieurs milliers, une personne lui a lancé que cela équivalait à la capacité du Centre Bell. Il n’en fallait pas plus pour que Math Duff s’emballe.

Juste pour rire a embarqué dans le projet, ayant décidé de présenter le spectacle dans la programmation officielle de sa 40e édition. « Ils sont des partenaires de rêve, dit l’humoriste. Ils me permettent de faire des trucs différents, de sortir des sentiers battus. Ils embarquent dans mes folies. »

Dans ses spectacles, Mathieu Dufour laisse une très grande part à l’improvisation. Pour son passage au Centre Bell, il ne dérogera pas à sa marque de commerce, même si certains éléments ont dû être préparés. « Le Centre Bell, c’est quand même une grosse structure, dit-il. Le contenant sera préparé, mais tout le contenu sera improvisé. »

« Je ne vois pas le Centre Bell comme étant quelque chose de stressant. Il y a une gang de personnes qui a hâte de me voir. Ça va vraiment être un gros trip. Je capote ! »

►Le spectacle de Mathieu Dufour, à l’occasion de Juste pour rire, aura lieu ce soir, à 20 h, au Centre Bell. hahaha.com.