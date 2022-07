Météo: une vague de chaleur pour débuter les vacances de la construction

Chaleur et orages sont au rendez-vous dans le Grand Montréal pour le premier weekend des vacances de la construction.

Avec des températures frôlant les 30°C avec des humidex se situant entre 34 et 39 pour les journées de samedi et dimanche, les Montréalais devront s’hydrater et rester au frais pour faire face à l’impressionnante vague de chaleur surplombant la métropole.

«Buvez beaucoup d'eau, même avant de ressentir la soif, et restez au frais. Réduisez vos risques liés à la chaleur. Organisez vos activités extérieures pendant les heures les plus fraîches de la journée», a indiqué Environnement Canada dans un avertissement à la population.

Les nuits seront aussi inconfortables avec des températures avoisinant les 20°C, a précisé l’agence fédérale.

Environnement Canada a également émis des veilles d’orages violents pour plusieurs régions de la province, telles que Montréal, Québec et Sherbrooke.