PGA: Scott Piercy toujours en contrôle

L’Américain Scott Piercy a accru son avance en troisième ronde de l’Omnium 3M, samedi à Blaine, au Minnesota, se donnant une bonne priorité sur ses compétiteurs après 36 trous.

Le golfeur de 43 ans est grimpé à -18 grâce à une ronde de 66 (-5). Il a d’ailleurs connu une séquence de cinq oiselets entre le troisième et le septième fanion et en a ajouté deux autres en deuxième moitié de parcours. Ses seuls faux pas au club TPC Twin Cities ont été des bogueys au 9e et au 18e.

Son compagnon de jeu, Emiliano Grillo, a retranché un coup à la normale sur ce dernier trou, s’approchant à quatre frappes du vétéran. Il a néanmoins remis une carte inférieure à celle de son rival, jouant 67 (-4), samedi.

Les Américains Doug Ghim et Tony Finau, tous les deux auteurs d’un pointage de 65 (-6), sont à égalité au troisième rang, à cinq coups du meneur.

La dernière victoire de Piercy sur le circuit de la PGA remonte au 29 avril 2018, quand il était sorti vainqueur de la Classique Zurich de La Nouvelle-Orléans, dans un tournoi par équipe où il était jumelé à Billy Horschel. En solo, son plus récent triomphe date de juillet 2015, au Championnat Barbasol.

Le Canadien Adam Hadwin, qui s’était bien positionné après une ronde, a poursuivi sa descente aux enfers avec un pointage de 71 (N). Il a perdu six positions et est 69e en vertu de son total de +1.

L’Ontarien Michael Gligic est le représentant de l’unifolié le mieux positionné, en 24e place. Il a joué sa meilleure ronde du tournoi, avec 67 coups, pour s’établir à -5. Son compatriote Roger Sloan est 31e, à -4.