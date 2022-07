Rendre hommage à Irma LeVasseur

À quelques mois du 100e anniversaire de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, le CHU de Québec-Université Laval réfléchit à la meilleure manière de souligner l’incroyable contribution de l’une de ses cofondatrices, la docteure Irma LeVasseur.

Je le précise d’emblée, l’histoire d’Irma LeVasseur, longtemps demeurée dans l’oubli, me passionne depuis plusieurs années. Je publierai d’ailleurs bientôt un roman à son sujet.

C’est que le parcours de cette pionnière, née en 1877 dans Saint-Roch, est fascinant. Après être allée étudier la médecine aux États-Unis, elle a dû se battre pour obtenir son droit de pratique au Québec. Elle est ensuite devenue la première femme médecin canadienne-française et la première femme médecin spécialiste au Québec.

Irma LeVasseur a aussi participé à la fondation de l’hôpital Sainte-Justine et de l’école Cardinal-Villeneuve.

Hommage particulier

« Ça fait partie des discussions d’avoir une dénomination future pour rendre un hommage particulier à cette grande femme, mais nous n’avons pas encore pris de décision sur la nomenclature », explique Jean-Thomas Grantham, adjoint au PDG, affaires publiques et gouvernementales au CHU de Québec-Université Laval.

En début d’année, une pétition en ligne initiée par un dénommé Jacques Roberge a circulé sur les réseaux sociaux. Vérifications faites, elle a recueilli jusqu’à maintenant 8630 signatures.

M. Roberge, dont la fille est médecin, souhaite que l’hôpital change de nom pour porter celui d’Irma LeVasseur, dont la contribution n’a pas été suffisamment reconnue, a-t-il expliqué ce printemps à Radio-Canada.

Cette option, m’a indiqué Jean-Thomas Grantham, fait partie de celles qui seront discutées.

Déjà, le plus grand amphithéâtre de l’hôpital porte le nom de docteure LeVasseur, et une plaque en bronze est installée dans l’établissement. Depuis des années, plusieurs pétitions ont cependant circulé et des débats ont eu lieu à l’interne, plusieurs estimant qu’il faut faire davantage.

Avec le 100e anniversaire qui s’amène, le CHU souhaite en profiter pour revoir l’ensemble de ses dénominations. Plusieurs datent d’avant les fusions des centres hospitaliers. On veut les rendre plus cohérentes et rendre hommage tant à des fondateurs qu’à des figures marquantes de l’établissement, mais aussi à des philanthropes.

Réflexion « plus large »

« On mène une réflexion beaucoup plus large, à savoir comment on va gérer les adoptions toponymiques dans le futur », explique M. Grantham, rappelant que des règles toponymiques doivent être respectées, et que le CHU accorde aussi une importance à la reconnaissance du patrimoine et de l’histoire.

À savoir si on devrait aller jusqu’à changer le nom de l’hôpital, un autre débat se dessine. Serait-il en effet judicieux d’effacer, ce faisant, la contribution des femmes qui ont pris en charge l’hôpital, soit les Dominicaines de l’Enfant-Jésus ?

Pourrait-on songer plutôt à dédier le nouveau pavillon de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus à Irma LeVasseur ? Rien n’est écarté, confirme M. Grantham.

Avec la COVID-19, expose le porte-parole, les discussions n’ont pas progressé aussi rapidement que souhaité. Elles devraient cependant s’accélérer à l’approche de 2023. Il s’agit dans tous les cas d’une excellente nouvelle.