Roger Water: l’homme des grands débats

Au début de chaque concert de la tournée This is Not a Drill, Roger Waters a un message pour les spectateurs. «Si vous aimez Pink Floyd et que vous n’aimez pas les opinions politiques de Roger Waters, sacrez votre camp tout de suite au bar», lance-t-il dans un message préenregistré.

• À lire aussi: Roger Waters à son meilleur au Centre Vidéotron

• À lire aussi: Roger Waters fait revivre Pink Floyd au Centre Bell

Le chanteur, bassiste, guitariste et pianiste de 78 ans n’a pas toujours été un homme des grands débats. Roger Waters s’est toujours intéressé à la condition humaine, mais il attaquait rarement les détenteurs de pouvoir comme il le fait, maintenant, dans ses spectacles. Ses opinions politiques ont été très présentes dans les tournées The Wall Live, US + Them et sa toute dernière qui vient de s’arrêter au Centre Bell et au Centre Vidéotron.

Un incident, à la suite d’un concert qui était prévu à Tel-Aviv en Israël en 2006, est à l’origine de ses prises de position. «C’est quelque chose qui est arrivé tard», a-t-il lancé, la veille de son concert à Montréal, lors d’une conférence de presse.

L’ex-membre de Pink Floyd est conscient que ses propos peuvent déranger ceux qui adorent sa musique et qui ne veulent rien savoir de la politique. «Mes prises de position sont d’abord et avant tout liées au respect des droits de la personne», a-t-il précisé, lors de cette conférence de presse.

Silence total

Le musicien est revenu sur le passage de sa tournée The Dark Side of the Moon Live à Tel-Aviv et ce qui l’a amené à s’exprimer politiquement.

Lorsque ce concert a été annoncé, Roger Waters s’est mis à recevoir des courriels d’un peu partout dans le monde concernant ce concert à l’affiche dans un stade construit sur des terres où des Palestiniens avaient été abattus.

Waters et son organisation ont décidé de déplacer ce concert sur le site Neve Shalom en Israël où il s’est produit le 22 juin 2006.

«Il y avait 60 000 personnes. Des Juifs, des catholiques, des musulmans, des athées et autres», a-t-il dit. À la fin du concert, Waters a demandé aux jeunes Israéliens de faire la paix avec leurs voisins de la Palestine. «C’est devenu silencieux. Ça m’a frappé solidement. Ce fut, pour moi, une révélation immense», a-t-il ajouté.

Waters s’est mis, ensuite, à s’intéresser à la politique, aux droits des Premières Nations, à la situation des vétérans de la guerre et à la destruction de la planète. « Greta Thunberg a raison », a-t-il lancé, concernant la crise climatique.

Pour Waters, l’éducation est importante et primordiale.

«Les gens, souvent, n’ont aucune connaissance de l’histoire, parce qu’elle n’est pas enseignée. Elle est plutôt racontée par les Rupert Murdoch de ce monde, a-t-il laissé tomber, faisant référence à l’actionnaire majoritaire de News Corporation, l’un des plus grands groupes médiatiques au monde.

«Je suis pour la liberté, la démocratie et les droits de la personne. Il faut démontrer de l’amour pour l’être humain. Il faut que toute cette merde arrête. Et c’est ensemble que l’on va gagner», a-t-il conclu.