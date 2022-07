Tentative de meurtre: un homme atteint par balle à Montréal

Un homme de 29 ans a été atteint par un projectile d’arme à feu samedi soir, dans le secteur Ville-Marie, à Montréal.

L’événement est survenu vers 21 h 50 lorsque des coups de feu ont été entendus, a indiqué Jean-Pierre Brabant, porte-parole au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La victime marchait sur la rue Sherbrooke Est, à proximité de l’avenue des Érables, lorsqu’au moins un suspect s’est approché et a tiré plusieurs coups de feu dans sa direction.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Blessé au bas du corps, l’homme a été transporté conscient vers un centre hospitalier et l’on ne craindrait pas pour sa vie.

Plusieurs douilles ont été retrouvées sur les lieux lors de l’arrivée des forces de l’ordre.

Le suspect a pris la fuite à pied dans une direction inconnue, selon plusieurs témoins.

Un périmètre a été érigé sur la rue Sherbrooke Est qui est fermée dans les deux directions entre l’avenue de Lorimier et la rue Parthenais.

Les enquêteurs doivent se rendre sur place afin d’analyser la scène et rencontrer des témoins pour déterminer les causes et circonstances de l’événement.