Trois idées pour une virée aux Îles-de-la-Madeleine cet été

Cet été, on fait - encore! - le tour du Québec. Chaque fin de semaine, on vous propose quelques nouveautés ou attractions moins connues dans une région de la province. De quoi compléter votre itinéraire de vacances ou meubler vos journées de congé. Aujourd’hui: cap sur les Îles-de-la-Madeleine.

COURTOISIE M. BONATO / TOURISME ILES DE LA MADELEINE

Randos sur les Sentiers entre Vents et Marées

Les Sentiers entre Vents et Marées, c’est un circuit de longue randonnée qui fait le tour de l’archipel madelinot. Et c’est génial. Le parcours totalise 230 km, dont 56 km de plage, et permet de découvrir les villages et les magnifiques paysages des Îles sous un autre angle.

Bien balisé (notamment grâce à un symbole de coquille qui rappelle celui du chemin de Compostelle), le circuit est divisé en 13 étapes de 10 à 28 km, ce qui veut dire qu'on peut le parcourir par «petits morceaux». Parmi nos coups de cœur: l'étape 5, parce qu’on y découvre de falaises rouges de L’Étang-du-Nord et de Fatima, et l'étape 9, parce qu’elle passe par l’île Boudreau et le port de pêche de Grande-Entrée.

VÉRONIQUE LEDUC / AGENCE QMI

Il est possible de se procurer un guide des Sentiers, avec carte et «passeport du louvoyeur», au bureau d’information touristique.

Régal à la buvette Chez Renard

Crédit: Facebook / Chez Renard

Des petits «shacks à homard» aux tables raffinées en passant par les boutiques gourmandes, ce ne sont pas les endroits qui manquent pour se régaler aux Îles-de-la-Madeleine. Parmi les belles options: la nouvelle et déjà incontournable buvette Chez Renard, qui a ouvert ses portes à l’été 2021 sur le Chemin du Quai, à Cap-aux-Meules. L’ardoise y met en vedette les saveurs des Îles et change en fonction des arrivages et produits de saison. À noter que les bagels maison - faits à partir du miel de Miel en mer et garnis de fromage de la Fromagerie du Pied-de-Vent - ont particulièrement bonne réputation pour le petit-déjeuner. À bon entendeur!

Nuits au Petit hôtel de la montagne

COURTOISIE M. BONATO / TOURISME ILES DE LA MADELEINE

Le Petit hôtel de la montagne est un nouvel hébergement original qui a ouvert ses portes en juin 2022, sur l’île du Havre-Aubert. Installé dans un ancien magasin général, il est composé de quatre chambres privées au design épuré, de plusieurs espaces partagés (cuisine, salon-bibliothèque, salle à manger, buanderie) et d’un café-atelier-boutique nommé la Maison Papier. Il s’agit d’un hôtel «libre-service», ce qui veut dire qu’on y accède grâce à un code d’accès personnel envoyé avant le séjour, un peu comme dans certains logements Airbnb.

Le Petit hôtel de la montagne se trouve à proximité de la plage de l’Ouest, parfaite pour admirer les couchers de soleil, et du charmant site historique et touristique La Grave.