Trouvez votre mission de vie

Apparemment, nous avons tous une mission de vie. Ceux qui sont heureux dans ce qu’ils font et dans la vie en général auraient trouvé leur raison d’être, tandis que les autres, pour lesquels tout est toujours trop lourd à porter et dont le manque de motivation est flagrant, devraient faire un travail d’introspection afin de vivre une vie édifiante, estime l’auteur à succès Wayne Dyer.

Celui que l’on surnommait, le père de la motivation, le regretté Dr Wayne Dyer, a écrit une quarantaine de livres, dont une vingtaine ont figuré sur la liste des best-sellers du New York Times, en plus d’avoir été un conférencier de renommée internationale. Il propose, avec cet ouvrage maintenant disponible en français, que chacun puisse vivre selon sa raison d’être et trouver sa mission de vie, afin de connaître la paix intérieure et évoluer vers l’épanouissement.

Pour y arriver, l’auteur suggère de trouver votre propre passion, celle qui vous fait vibrer passionnément, que ce soit dans le cadre d’une éventuelle carrière ou d’un loisir. Cette passion devrait vous donner instantanément l’impression d’être en parfaite harmonie avec ce pour quoi vous êtes ici. Si vous n’avez aucune idée de ce dont il s’agit, prenez des notes et écrivez tout ce qui vous vient à l’esprit.

Pensez à ce que vous aimez et que vous n’osez pas faire, ou repensez à ce qui vous passionnait lorsque vous étiez enfant ou adolescent, il y a de fortes chances que cette flamme puisse rejaillir à nouveau. Ou peut-être qu’un professeur ou un ami vous avait reconnu un certain talent dans un quelconque domaine. Gardez l’esprit ouvert, il n’y a pas d’idées ridicules lorsque l’on écoute la voix du cœur.

Sous aucun prétexte

Pour la plupart, on sait d’emblée ce qui nous passionne, ce qui provoque un enthousiasme fou à l’intérieur de soi. Cependant, il y a trop souvent un prétexte qui nous empêche d’aller vers ce qui nous passionne.

Vivre selon sa raison d’être, Wayne W. Dyer, Les Éditions Le Dauphin Blanc, 187 pages

Par exemple, pour une personne qui souhaiterait retourner aux études pour réorienter sa carrière, il est bien trop facile de renoncer en prétextant que l’on est trop occupé, qu’il est trop tard ou que l’on manque de ressources. Il en est de même pour celui ou celle qui songe à se lancer en affaires.

Bien évidemment, il y aura des obstacles, rappelle l’auteur, sinon il n’y aurait pas de défi. La vie est ainsi faite. Mais le jeu en vaut la chandelle s’il s’agit de notre désir profond.

À l’aide d’exercices et d’exemples, Wayne Dyer tente d’apporter des solutions aux divers problèmes qui empêchent de mener la vie qui nous enchante.

L’auteur suggère également de ne pas étaler ses objectifs à son entourage puisqu’il y aura toujours quelqu’un prêt à démolir vos rêves. S’ensuivront inévitablement argumentation et justification menant trop souvent au découragement ou pire, au renoncement.

Par exemple, combien de parents ont dit à leurs enfants – des professeurs aussi l’ont fait – qu’ils ne réussiraient pas dans le domaine artistique ? Pourtant, plusieurs ont suivi leur instinct et à force de volonté, ont réussi à se rendre là où ils voulaient aller. De là l’importance de se libérer des opinions des autres.

Au-delà des peurs

Selon l’auteur, il faut également apprendre à se libérer de ses peurs, puisque ce sont souvent elles qui nous empêchent de réaliser nos rêves ou de choisir la voie dont on a envie.

Les échecs du passé sont souvent la source du problème. Ainsi, le défi est de tenter de se libérer de ses mauvaises expériences antérieures en tentant de tirer des leçons du passé. On doit regarder vers l’avant en faisant les choses autrement, tout en gardant à l’esprit qu’il est possible de réussir.

D’ailleurs, très peu de gens ont connu un important succès sans avoir connu l’échec. Il faut demeurer réaliste en étant conscient que les défis font partie de l’équation, sans pour autant s’empêcher de rêver et, bien évidemment, passer à l’action en y consacrant les efforts nécessaires.

À l’instar de l’athlète olympique qui visualise sa prouesse avant de l’exécuter, il ne faut pas avoir peur de s’imaginer avoir réussi et de ne jamais tourner le dos à l’objectif final, même lorsque l’on tombe.

C’est la seule façon de se rendre au sommet et de gagner la vie que l’on mérite.

► Wayne W. Dyer a écrit avant son décès une quarantaine de livres, dont Changez vos pensées, changez votre vie, Le pouvoir de l’intention et Les 10 secrets du succès.

► Pour en apprendre davantage sur l’auteur, on visite : DrWayneDyer.com