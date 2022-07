Ukraine : deux Américains tués dans le Donbass

Deux Américains sont décédés dans le Donbass, dans l’est de l’Ukraine, où la guerre fait rage entre les forces de Kyïv et celles de Moscou, a confirmé à l’AFP samedi le département d’État, sans préciser s’il s’agissait bien de combattants.

Depuis le début de l’invasion russe, le 24 février, de nombreux volontaires étrangers, principalement européens, se sont rendus dans ce pays afin d’aider les forces de Kiev. Leur nombre exact est difficile à estimer.

« Nous pouvons confirmer la mort récente de deux citoyens américains dans la région ukrainienne du Donbass », frontalière de la Russie, a déclaré un porte-parole, sans préciser la date et les circonstances de leur décès, ou les raisons de leur présence dans le pays.

« Nous sommes en contact avec les familles et leur apportons toute l’assistance consulaire possible », a-t-il ajouté, expliquant que le département d’État ne fournirait pour l’heure pas plus de détails, « par respect pour les proches ».

Les États-Unis ont déjà confirmé la mort de deux de leurs ressortissants dans des combats en Ukraine.

Deux anciens militaires américains ont aussi été capturés début juin dans l’est de l’Ukraine. Le porte-parole du Kremlin, interrogé sur la possibilité de leur imposer la peine de mort, avait répondu que « cela (dépendrait) de l’enquête ».

La Russie, qui dénonce régulièrement la présence de ces combattants sur le sol ukrainien, avait affirmé mi-juin avoir tué près de 2 000 « mercenaires étrangers » depuis le début du conflit.

Le bassin du Donbass, industriel et ouvrier, est en partie contrôlé par des séparatistes prorusses depuis 2014. Les forces de Moscou y ont progressé ces dernières semaines.