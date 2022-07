Un homme de 31 ans manque à l’appel à Montréal

La police de Montréal demande la collaboration de la population pour tenter de retrouver un homme de 31 ans qui manque à l’appel dans l’arrondissement de Côte-Des-Neiges—Notre-Dame-De-Grâce.

Edward David Langstone a été vu pour la dernière fois vendredi soir. Il aurait tenu des propos inquiétants et pour cette raison, les enquêteurs craignent pour sa santé et sa sécurité, selon ce qu’a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal par voie de communiqué.

Homme blanc, M. Langstone mesure environ 1,75 m et a des yeux bleus et des cheveux bruns. Il s’exprime en français et anglais.

Quiconque a de l’information sur cet octogénaire qui fréquenterait les mosquées peut composer le 911 ou communiquer avec le poste de quartier le plus proche.