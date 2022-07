Antoine Duchesne se fait plaisir

PARIS – CHAMPS-ÉLYSÉES | Après avoir réalisé un grand Tour de France un peu dans l’ombre, Antoine Duchesne s’est fait plaisir en roulant en échappée devant une foule incroyable dimanche sur les Champs-Élysées.

• À lire aussi: Houle sera au Québec en septembre

• À lire aussi: Tour de France: plus de joie que de peine

• À lire aussi: Tour de France: la gloire pour Vingegaard

Au pic et à la pelle, le Québécois a bouffé du vent quotidiennement pour son capitaine David Gaudu. Chaque jour, on le voyait à l’écran, bien installé devant à faire un boulot parfois ingrat, mais combien nécessaire.

Songeant à la retraite il n’y a pas si longtemps, Duchesne a complété pour la deuxième fois de sa carrière le Tour de France six ans après sa première présence sur la Grande Boucle.

« Vive le Canada, vive les Québécois et vive le sirop d’érable ! » a lancé un sympathique partisan un peu enflammé devant le porte-couleurs de Groupama-FDJ.

Son fils

Même si sa tentative a échoué dimanche, Duchesne a savouré le fait de pousser à fond en tête de course. Leur groupe a longtemps conservé une mince avance de quinze secondes.

« On s’était dit que nous avions travaillé tout le mois. L’échappée a été la plus dure à prendre, mais c’était incroyable. C’était un cr... de Tour ! » a mentionné le caribou toujours aussi expressif et heureux de sa performance.

La fin d’un grand tour est également synonyme de retrouvailles et Duchesne a pu revoir son fils, Jules, âgé de trois mois seulement. Le mois dernier au Danemark, il craignait que son garçon ne le reconnaisse plus après l’épreuve.

« Il a tellement changé en un mois. Il fait des sourires. C’est un gros changement dans une vie et c’est bizarre de le vivre séparément, mais ça vaut la peine », a affirmé sa conjointe, Chloé Rochette.

Une réussite

Comme bien des nouveaux pères, Duchesne avait encore des craintes dimanche au moment de retrouver son garçon au départ de l’étape. « C’était fou. On s’est parlé toute la journée. Elle cherchait un taxi. Le métro était fermé. Je suis sorti du bus et je suis allé le chercher. C’était beau. »

À la conclusion de son 2e Tour de France, le Québécois a aussi retrouvé sa mère, ses deux sœurs et son père.

« C’est le meilleur Tour qu’il pouvait faire. On ne l’a jamais vu finir comme ça dans les cols. Il a accompagné David Gaudu autant qu’il pouvait à 150 %. Il était dans une forme exceptionnelle. Il a fini ça en beauté devant la foule ici », a terminé le paternel Marc Duchesne.