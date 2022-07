Chefferie du PCC: Charest séduit davantage les Canadiens, Poilievre, les conservateurs

À un peu plus d’un mois du premier tour de scrutin à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC), une majorité de Canadiens (33 %) semblent préférer Jean Charest, tandis que les conservateurs semblent avoir un penchant pour Pierre Poilievre (49 %).

C’est ce que révèle un sondage Ipsos, rendu public dimanche. Le pourcentage d’opinions positives des électeurs conservateurs pour M. Charest est en hausse de 18 points de pourcentage depuis le dernier coup de sonde, en avril.

Le pourcentage d’opinions négatives envers M. Poilievre est quant à lui en hausse de neuf points de pourcentage.

«Alors que la course continue de devenir de plus en plus serrée, surtout au sommet, de plus en plus d'électeurs conservateurs se sont prononcés sur les candidats encore en course. La proportion de ceux qui ne les connaissent pas assez a diminué de 13 % en moyenne», a indiqué la maison de sondage, par voie de communiqué.

À travers la population du pays, M. Charest possède un pourcentage d’opinions favorables supérieur de huit points par rapport à son adversaire originaire de l’Alberta.

«Cependant, une plus grande connaissance des candidats n'a pas nécessairement augmenté leur soutien. Les opinions défavorables ont augmenté pour tous les candidats, sauf Jean Charest qui s'est maintenu. Scott Aitchison (+4), Roman Baber (+2) et Jean Charest (+6) se sont tous améliorés, tandis que celles de Pierre Poilievre (-2) ont diminué tandis que Leslyn Lewis est restée stable», a ajouté Ipsos.

Pour ce coup de sonde, un échantillon de 1 001 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé le 12 et 13 juillet 2022. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement.