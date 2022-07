La COVID se réinvite dans les salles

La COVID continue de compliquer la vie des acteurs de l’industrie du spectacle. Producteurs, membres du personnel, artistes et spectateurs doivent composer avec une nouvelle vague estivale qui, à l’instar des précédentes, est source de bien des casse-têtes.

Photo d'archives, Agence QMI

À Montréal, plusieurs dates de la comédie musicale Annie, présentée au Théâtre Saint-Denis, ont dû être reportées en raison d’une éclosion de COVID-19. À Terrebonne, cinq représentations de la pièce Symphorien ont subi le même sort. À Québec, la comédie musicale Rock of Ages, à l’affiche au Capitole, a été annulée deux soirs consécutifs, les 14 et 15 juillet, en raison de cas de COVID. Heureusement, un substitut déjà dans la troupe a pu jouer deux personnages.

« Beaucoup de pratiques ont été modifiées avec la pandémie et continuent de l’être, explique Sébastien Côté, directeur principal Management et Spectacles de Québecor Sports et divertissement. Nous avions un spécialiste COVID sur la tournée Révolution qui s’assurait du respect des mesures sur le plateau. Avec la levée des mesures, cela est venu complexifier les choses. »

Photo d'archives, Agence QMI

Les comédiens et l’équipe technique de Rock of Ages ont aussi recommencé à porter des masques, et les rencontres avec les admirateurs après les spectacles n’ont plus lieu.

Pertes financières

« La plus grosse perte financière est l’ensemble des billets non vendus, poursuit M. Côté. Une portion des billets n’a pas été vendue, car à chaque nouvelle vague, il y a une crainte du spectateur. »

De même, pour la production de la comédie musicale Annie, le report et l’annulation de représentations ont représenté un casse-tête et des pertes financières.

« Nous avions un calendrier d’été et des dates fixes, explique la productrice, Émilie Rochon. Ce fut un travail colossal de rebouger tout cela et de tout remettre sur les rails. Dès notre retour, on a commencé à remettre en place les mesures sanitaires : le masque en public, la distance avec les spectateurs, le lavage des mains, nous avons remis à jour les consignes. »

Au Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme, l’équipe de la pièce Sainte-Marie-de-la-Mauderne n’a pas encore eu à composer avec des cas de COVID qui auraient forcé le report de spectacles. Cela n’empêche pas quelques spectateurs inquiets de demander, chaque soir, à être remboursés — même si gel désinfectant et masques sont fournis à l’entrée de la salle de spectacle.

David Laferrière

« On est encore avec les mêmes enjeux qu’au début de la pandémie, mais il faut ajouter à cela une fatigue physique et psychologique des équipes en place, explique David Laferrière, directeur général de l’établissement et président du conseil d’administration de l’Association professionnelle des diffuseurs de spectacles (RIDEAU). Les équipes étant réduites à cause des vacances, cela fragilise les équipes restantes. Nous avons des enjeux de main-d’œuvre à cause des défis reliés à la COVID et de l’épuisement des corps de métiers reliés aux arts. »

« Il y a un 15 % à 20 % des spectateurs qui portent le masque environ, ajoute M. Laferrière. Il est de la responsabilité de chaque artiste de prendre les mesures. Certaines productions ont engagé des doublures au cas où, ce qui n’est pas notre cas. Reste qu’on marche sur un fil de fer, même si on suit les règles à la lettre. »

Depuis le début de la pandémie, c’est deux millions de dollars que le Théâtre Gilles-Vigneault a perdus en remboursements de billets.

Dommages collatéraux

La COVID fait aussi des dommages collatéraux. Le personnel des salles de spectacles, qui doit composer avec un niveau d’agressivité important de la part des clients, part pour diverses raisons : fatigue, épuisement physique et psychologique important, coronavirus, réorientation de carrière et départ à la retraite souvent anticipé.

Présenté en grande première le 20 juillet dernier, à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, le spectacle Vive nos Divas ! est le 6e opus de la série hommage du Cirque du Soleil. Pour le moment, aucune représentation n’a été annulée, et la représentante du Cirque du Soleil affirme maintenir une vigie constante sur l’évolution de la situation dans tous les marchés qu’il visite.