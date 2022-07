On en parle depuis plus de 40 ans. On en fait un thème central de nos campagnes électorales. On va même jusqu’à marcher dans la rue pour la cause. Et pourtant, la planète vient nous rappeler, cet été, que tout cela est de la poudre aux yeux.

Aux quatre coins du globe, la Terre crie nos abus passés, notre aveuglement volontaire.

Incendies et canicules

On a longtemps débattu de l’impact des changements climatiques sur les feux de forêt.

Quand Los Angeles vit sa pire sécheresse depuis 1200 ans, il est carrément malhonnête de détourner le regard.

Quand les séquoias géants, qui non seulement ont résisté, mais se sont nourris des feux de forêt pendant 500 voire 2000 ans, finissent par y passer, le lien climat-incendies saute aux yeux.

Quand les flammes déciment les récoltes dans non pas un, mais trois pays d’Europe en même temps, quand il faut envelopper le pont de Londres d’un pare-feu pour le protéger et que la piste d’un aéroport londonien fond sous l’effet de la chaleur extrême ; quand c’est la canicule en mai au Québec, quand le niveau de la mer et l’érosion des berges menacent les îles de la Madeleine, on oserait espérer un éveil collectif sur le fléau qui nous pend au bout du nez.

Mais non. Enfin, à peine.

On en parle, on s’inquiète, mais sans plus.

Pourtant le message est clair. Longtemps théorique, l’effet du réchauffement planétaire a un impact de plus en plus direct sur nos vies. Pire, ce n’est que l’aube d’une cascade qui ne fera que s’accélérer.

Confort

Or, depuis des années, on nous fait croire que cette bataille planétaire peut être gagnée sans trop de sacrifices.

Un peu de recyclage par-ci, de compostage par-là. Des voitures électriques. Quelques éoliennes, et beaucoup d’innovation, le nouveau Saint-Graal.

Mais dans un monde qui carbure à la croissance économique, à la consommation sans cesse décuplée, dans un monde où l’on veut toujours plus gros, plus beau, on demeure propulsé dans une fuite en avant.

Faut remplacer la tente par une roulotte, puis il faut un gros SUV pour tirer la roulotte. Ajoutez Facebook qui nous bombarde de pubs de nouvelles bébelles, du kayak origami à la veste rafraîchissante pour Fido, et on ne fait qu’accélérer le grand saccage de la planète.

Science

L’INSPQ confirmait en février dernier que les changements climatiques entraîneraient une augmentation des maladies et des décès au Québec. Que les coûts s’élèveraient à plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Des mises en garde maintes fois répétées par les plus grands experts de la planète.

L’ironie, c’est que cette science, on s’y est accroché pendant plus de deux ans de pandémie. Elle était notre phare dans la nuit du cataclysme covidien. Elle a même forcé des consensus politiques inimaginables à l’échelle internationale, convaincu les gouvernements de faire des choix aussi difficiles qu’impopulaires.

Alors, pourquoi est-ce que quand la science sonne l’alarme sur le réchauffement climatique et ses conséquences catastrophiques à coup de rapports étoffés, épais comme la Bible, on lésine, on tempère, on relativise ?