Nouveau roman de Claire Norton: les liens précieux entre les générations

Après avoir fait la conquête de plus de 300 000 lecteurs avec ses romans précédents, l’écrivaine française Claire Norton revient cette année avec un nouveau roman qui fait du bien, Le sens de nos pas. Émouvante, lumineuse, délicate, profondément humaine, cette histoire raconte le lien formidable qui se crée entre Auguste, 85 ans, et Philomène, 15 ans. Leur quête commune, inattendue, leur apportera à chacun un précieux cadeau.

À première vue, Auguste et Philomène n’ont pas grand-chose en commun et rien n’aurait dû les réunir. Pourtant, cet improbable duo entreprend une quête bien particulière. Une quête de vérité et une quête de sens.

«J’avais très envie de parler de la vieillesse et de rendre un peu à la vieillesse sa noblesse et ses vertus, en remettant quand même la vie au cœur de l’histoire, parce que je pense que c’est très important», explique Claire Norton, en entrevue.

«J’ai le sentiment que la COVID a accentué beaucoup de petites choses qui se cristallisaient entre les deux extrémités de la vie, entre ces générations toutes jeunes et plus âgées. Ça a accentué bon nombre de clivages dans notre société. En France, ça a vraiment opposé les jeunes et les moins jeunes, et moi, ça m’a vraiment interpellée.»

Trouver un sens

Plus elle vieillit, plus elle avance dans le temps, plus elle réalise, dit-elle, que les personnes qui l’ont précédée ont ou avaient quelque chose à nous dire sur la manière de chercher ou de trouver un sens à notre vie.

«Évidemment, je parle des grands-parents parce que souvent, les grands-parents nous ont dit : tu verras quand tu seras grande... C’est quelque chose d’assez classique, mais je pense que ça se vérifie, dans la vie.»

«Combien de fois, sur des petites choses, je me souviens d’anecdotes ou de détails dont mes grands-parents me parlaient et qui prennent beaucoup de sens maintenant. Mais pour ça, il a fallu que je grandisse, que je mûrisse un peu et que j’en prenne conscience. Je crois que c’est quelque chose qui vient avec le temps.»

Elle a donc choisi de parler de la vieillesse, mais sans en parler de manière trop noire. «Souvent, quand tu parles de la vieillesse, ça peut faire un peu peur donc je montre un peu ça comme un conte.»

En même temps, elle a choisi de parler de la transmission, qui fait partie de notre histoire à tous. «C’est pour ça que j’ai mis ces deux personnages, Auguste et Philomène, qui se trouvent aux deux extrémités de la vie. Ils ont pour seul point commun d’être confrontés à une épreuve imprévisible.»

Auguste, homme inspirant

Elle a d’ailleurs imaginé le personnage d’Auguste, en deuil de sa femme, bousculé par l’arrivée de son fils et de sa belle-fille contrôlante dans son petit univers. «Auguste est inspiré d’un vieil homme réel qui m’a plutôt touchée par ce qu’il faisait de sa vie. C’était un homme qui était âgé de 87 ans, qui continuait à faire ses 30 kilomètres chaque jour à vélo, à une cadence qui forçait le respect.»

«Ce qui m’a vraiment fait beaucoup de peine, c’est que c’était un homme qui aimait vivre, par-dessus tout. Un jour, il s’est appris atteint d’un mal incurable et ça a été terrible. J’étais jeune à l’époque et en l’espace d’une semaine, je l’ai vu dépérir. Je pense que la peur de la mort était telle que ça le terrifiait. Je suis partie de là pour créer mon personnage d’Auguste, qui doit affronter l’ultime étape de sa vie, qui n’a rien perdu de ses facultés mentales et qui, lui aussi, aime la vie par-dessus tout.»

Claire Norton a publié plusieurs best-sellers vendus à plus de 300 000 exemplaires.

On lui doit aussi En ton âme et conscience, Malgré nous, Ces petits riens qui nous animent et Celle que je suis.

Elle a récemment remporté le Grand Prix des Lecteurs Pocket pour Celle que je suis.

EXTRAIT

Photo courtoisie

«À tous nos grands-parents qui nous ont tant de fois rebattu les oreilles de :

“Tu verras, quand tu seras grand(e)...”,

“Tu verras, quand tu auras mon âge...”,

et dont les paroles prennent de plus en plus de sens au fur et à mesure que nous marchons dans leurs pas...»