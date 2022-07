Les orages se sont invités au Festif!

Le Festif ! de Baie-Saint-Paul avait toujours été épargné par les sautes d’humeur de dame Nature. La 13e édition, qui a pris fin dimanche, a été malmenée par des orages qui ont amené l’annulation des prestations de Polo & Pan, SUUNS, Lisa LeBlanc, Lydia Képinski, Salebarbes, CRi, Mattiel et The Halluci Nation.

Du jamais vu avec les retraits, en raison de la COVID, de la formation L’Impératrice et de Safia Nolin, remplacées au pied levé par Clay and Friends et Matt Holubowski.

« C’est à nouveau le cas en ce moment et ça va nous suivre jusqu’à la fin », a laissé tomber, sur le qui-vive, le directeur général et artistique Clément Turgeon, quelques heures avant la soirée de clôture mettant en vedette Sarahmée, Koriass et Loud et ses invités.

Photo Yves Leclerc

Samedi, un orage a semé le chaos en inondant la scène et les instruments de musique de Lisa LeBlanc et ses musiciens, qui se préparaient à faire danser les festivaliers avec les hymnes de son opus Chiac Disco.

Pour Clément Turgeon, il est difficile de tirer du positif derrière ces annulations forcées survenues, en majorité, sur la scène principale.

« Nous sommes en événementiel avec des spectacles extérieurs. Il fallait bien que ça arrive un jour. Est-ce que l’on veut encore de cette grosse scène à 5000 personnes ? Est-ce qu’on serait mieux de réduire sa capacité afin de pouvoir gérer plus facilement ce genre de situation ? On se pose des questions », a-t-il fait remarquer.

Le « buzz »

Une remise en question aussi en lien avec le succès du doublé Clay and Friends, qui s’est ajouté à la suite de l’annulation de L’Impératrice, et Hubert Lenoir, qui est devenu la tête d’affiche de la soirée de vendredi.

« C’est peut-être un signe qu’on n’a pas nécessairement besoin d’avoir de gros noms qui coûtent beaucoup d’argent. On peut peut-être moins miser sur des gros noms et mieux répartir notre budget sur l’ensemble de la programmation. On a pris des notes », a-t-il dit.

En ce qui concerne le nombre de spectateurs présents lors de cette 13e édition, Clément Turgeon s’attend à un chiffre se situant autour de 40 000 spectateurs.

« On pensait, en raison des années COVID, que le buzz était pour diminuer un peu, mais ce n’est pas du tout le cas », a-t-il fait remarquer.

Le directeur général et artistique du Festif ! conserve cette volonté que le Festif ! ne devienne pas trop gros.

« Le bouche-à-oreille fait son effet et c’est difficile d’arrêter ça. On veut être attractif et être de plus en plus sur la coche. Plus on pousse l’expérience, plus les gens en parlent et plus les gens viennent. L’équilibre est fragile », a-t-il précisé.

Photo Yves Leclerc

L’inclassable formation suisse L’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp a été son coup de cœur personnel et celui de plusieurs festivaliers.

« C’est une formation un peu champ gauche et que les gens ne sont pas habitués de voir au Festif !. Je sens que les gens sont prêts à aller vers ce genre de musique. Ça me confirme, aussi, que je peux m’éclater dans l’offre artistique et aller dans cette direction », a-t-il fait savoir.

Impacts financiers

En ce qui concerne les remboursements provoqués par les annulations, Clément Turgeon précise avoir entendu des spectateurs qui ne le demanderont pas en raison des impacts financiers sur la petite organisation. La gestion de tout ça sera complétée au cours des prochaines heures.

« On avait un bon fond constitué de surplus accumulés au fil des années. Je ne suis pas stressé financièrement, mais ce surplus va diminuer en raison de la météo et on ne pourra pas le réinvestir. Une chance, toutefois, qu’on avait un bon coussin pour ça », a-t-il mentionné.