Opter pour la meilleure version de soi-même

Si vous êtes de ceux qui ont envie de changer du tout au tout en prenant une nouvelle direction dans la vie, l’auteur Brian Tracy vous invite à vous inspirer du phénix qui sait renaître de ses cendres. C’est une façon de penser pour vous envoler vers vos rêves, même si parfois cela semble inaccessible.

Pour l’auteur Brian Tracy, originaire de Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, il est possible de vivre la vie que l’on souhaite et se transformer. Aujourd’hui installé en Californie, devenu conférencier d’envergure internationale, l’auteur qui a écrit pas moins de 80 livres, traduits en une douzaine de langues, propose de renaître, sur le plan tant personnel que professionnel, en seulement 12 étapes.

Pour y arriver, on doit entre autres se concentrer sur ce que l’on veut, demeurer optimiste, se fixer des buts, organiser son temps de façon efficace, être très discipliné tout en travaillant sur ce qui vous apporte de la joie.

Sans doute le saviez-vous déjà. Mais s’ajoutent à cela d’autres facteurs essentiels, dont les qualités interpersonnelles, ce que l’on évoque beaucoup moins souvent. Par exemple, apprendre à se servir de son influence, avoir une attitude exemplaire, être honnête et se faire aimer des autres sont des qualités essentielles pour réussir dans la vie.

Souvent, de petits gestes suffisent, comme montrer aux autres à quel point ils sont importants, même s’ils sont au bas de l’échelle. L’auteur montre comment chaque geste compte pour devenir une personne respectable que l’on aura envie de côtoyer et en qui on aura confiance.

Devenir millionnaire

L’auteur est conscient qu’une grande majorité d’individus souhaite devenir riche et il estime que cela est possible, à certaines conditions en commençant par donner le meilleur de soi-même. Chose certaine, cela n’arrivera pas par magie, un travail important se doit d’être fait, néanmoins cela est possible.

À titre indicatif, en 1900, l’auteur rappelle qu’aux États-Unis, on comptait 5000 millionnaires partis de rien. En 2008, ce nombre est passé à 9,6 millions. Et le nombre de millionnaires ne cesse de croître. Ainsi, créer de la richesse est possible et ce livre regorge d’exemples tout aussi intéressants les uns que les autres.

Revenir à l’essentiel

Photo courtoisie

Déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires dans sa version originale, ce livre, maintenant disponible en français, se lit à la manière d’un long poème interpellant le lecteur sur des sujets touchant quiconque voudrait accéder à la paix et au bonheur. L’auteur, Yung Pueblo, souhaite que chaque être humain puisse interagir différemment en faisant preuve d’une plus grande sagesse. Il estime que trop de gens ne savent apprécier leur propre personne, ce qui devient un fardeau avec le temps. Ce fardeau perturbe la vie, suscite le déséquilibre et mène à la maladie. Selon lui, la guérison commence avec l’acceptation et trouve son apogée dans le lâcher-prise. Nous sommes tous, un jour ou l’autre, aux prises avec un coup du destin. Lorsqu’un malheur survient, il demeure en nous aussi longtemps que nous nous y accrochons sur le plan émotionnel. L’auteur exprime aussi l’importance de poser un regard bienveillant sur soi et sur les autres. C’est cette bienveillance qui engendre le bonheur. Même si l’auteur semble trop idéaliste, il n’en demeure pas moins que ce livre fait réfléchir au sens de la vie, aux épreuves aussi bien qu’aux joies.

Secret de longévité

Photo courtoisie

L’auteur chinois, Nan Huai-Chin, décédé en 2012, considéré comme un maître du bouddhisme chinois, qui pratiquait aussi le taoïsme, et qui a écrit une trentaine de livres dans ce domaine, propose des clés pour entretenir la longévité. Principalement, il nous invite à trouver le calme de l’esprit par la méditation, proposant des techniques différentes de celles que l’on voit habituellement. Uniquement pour atteindre le calme intérieur, il compte 96 techniques différentes de la pratique de l’assise. Il rappelle que la méditation amène une profonde quiétude qui se manifeste par un équilibre bienfaiteur tant pour le corps que l’esprit. Cette harmonie a une incidence directe sur notre santé physique et psychique. Pour gagner en longévité et vivre en santé, le calme est indispensable puisqu’il est impossible de se concentrer et d’atteindre la quiétude si notre esprit est agité. La quiétude consiste en une profonde introspection dans le calme. Ainsi, on peut trouver la paix, la réflexion profonde et ensuite la voie qui mène à la sagesse.