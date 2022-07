Orages et humidité pour dimanche

Après une soirée de pluie samedi, la bouteille d’eau sera encore de mise dimanche, particulièrement dans le sud-ouest de la province, avec un humidex de 39 prévu au cours de la journée.

Environnement Canada a émis dimanche matin un avertissement de chaleur importante pour la grande région de Montréal, la Montérégie, Lanaudière et le sud des Laurentides.

«Le temps chaud et humide se poursuivra jusqu’à dimanche soir avec des valeurs d’humidex se situant entre 34 et 39 en journée. Les nuits demeureront inconfortables avec des températures avoisinant les 20 °C», peut-on lire dans l’avertissement de l’agence fédérale.

«Buvez beaucoup d’eau, même avant de ressentir la soif, et restez au frais. Réduisez vos risques liés à la chaleur. Organisez vos activités extérieures pendant les heures les plus fraîches de la journée», ont-ils suggéré.

Samedi, un orage s’est développé dans l’est de la région de Lanaudière. De fortes rafales associées à cet orage ont causé des dommages au réseau électrique dans les municipalités de Saint-Cuthbert et de Saint-Barthélemy. En date de dimanche matin, c’est plus de 4600 abonnés dans les Laurentides et dans Lanaudière qui sont privés de courant.

Ces cellules orageuses pourraient se poursuivre dimanche à partir de la fin de l’avant-midi. Tous les secteurs aux abords du fleuve Saint-Laurent sont les plus à risque. Toutefois, la chaleur et l’humidité devraient cesser en début de semaine.