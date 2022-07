Panne majeure: Rogers va investir 10 milliards dans l’intelligence artificielle

L’entreprise de télécommunications Rogers a annoncé, dimanche, qu'elle investira 10 milliards $ au cours des trois prochaines années dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA) et de la surveillance, afin d’éviter des problèmes de réseaux généralisés comme ceux du 8 juillet dernier.

• À lire aussi: Panne majeure: Rogers incapable de transférer ses clients vers les concurrents

• À lire aussi: Panne nationale: Rogers remplace son directeur de la technologie

Le président et chef de la direction de Rogers, Tony Staffieri, a déclaré dans un dans un message publié sur le site de l'entreprise que l'opérateur a pris des mesures pour «tirer des leçons de la panne» et fait «des progrès notables», notamment en concluant une entente officielle avec les autres opérateurs afin de transférer les appels au service d’urgence 911 sur les réseaux des autres opérateurs, automatiquement, en cas de panne de l’un d’entre eux.

«Je crois que c’est la façon responsable d’agir pour le bien de toute la population canadienne», a-t-il déclaré.

Rogers va par ailleurs séparer physiquement ses services sans-fil et Internet afin que ses clients ne subissent pas de panne de ces services simultanément.

M. Staffieri a également annoncé un investissement de 10 milliards $ au cours des trois prochaines années pour améliorer son plan de fiabilité: «Cela comprend plus de surveillance, plus de tests et une utilisation accrue de l’intelligence artificielle pour nous assurer d’être en mesure d’offrir le service fiable que vous méritez».

Le président et chef de la direction de Rogers a précisé que l’entreprise s’est associée à des firmes de technologie de premier plan «pour effectuer un examen complet de notre réseau».

«Nous ferons part des leçons tirées aux intervenants de l’industrie dans l’intérêt de toute la population canadienne», a assuré Tony Staffieri.

Rappelons que le 8 juillet dernier, Rogers a subi une panne qui a duré près de 19 heures et qui a, notamment, eu des répercussions sur la capacité des citoyens à joindre le service d’urgence 911 ou encore sur les services bancaires à travers le pays.