Tour de France 2022: de l’action comme jamais

Pour la première fois en 109 ans, quatre Canadiens étaient au départ de la plus grande course au monde. Dimanche sur les Champs-Élysées, seuls Hugo Houle et Antoine Duchesne ont terminé l’épreuve de 3349 km en trois semaines puisque Michael Woods et Guillaume Boivin ont déclaré forfait . Voici les moments forts de ce Tour, qui n’a jamais été aussi animé depuis de nombreuses années.

Une surprise dès le départ

Photo AFP

Le Belge Yves Lampaert de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl cause la surprise en endossant le premier maillot jaune de ce Tour de France sous le déluge dans les rues de Copenhague.

Le survivant et la rédemption

Photo d'Archives, AFP

Toujours au Danemark, Fabio Jakobsen et Dylan Groenewegen, la victime et l’agresseur, remportent tous deux une étape après un terrible incident survenu en août 2020.

Une première pour Israel-Premier Tech

Photo AFP

À la 5e étape sur les pavés près de Roubaix, Simon Clarke enlève la première victoire d’étape de l’histoire au Tour de France pour l’équipe Israel-Premier Tech.

Tadej Pogacar très agressif

Photo AFP

Le double champion en titre Tadej Pogacar gagne les 6e et 7e étapes, à La Planche des Belles Filles, et porte le maillot jaune pendant cinq jours.

Enfin une pour Magnus Cort

Photo AFP

Lors de la 10e étape, le Danois Magnus Cort, qui a passé la moitié du Tour en échappée jusqu’à maintenant, finit par récolter un bouquet entre Morzine et Megève.

Vingegaard en jaune au sommet du Granon

Photo AFP

À la 11e étape, Jonas Vingegaard met la main sur le maillot jaune à la faveur d’une rare défaillance du Slovène Pogacar au col du Granon.

Houle rate la victoire de peu

Photo AFP

À la 13e étape, lors d’une arrivée à trois, Mads Pedersen devance Fred Wright et le Québécois Hugo Houle, qui échappe la victoire de peu.

Une journée historique pour Houle

Photo AFP

Le 19 juillet, lors de la 16e étape entre Carcassonne et Foix, ce qu’on croyait impossible se produit. Un premier Québécois en 109 ans remporte une victoire au Tour de France, en solitaire de surcroît. Hugo Houle gagne en l’honneur de son frère décédé. Il est aussi le premier Canadien à gagner une étape individuelle depuis Steve Bauer en 1988.

La grande bataille se poursuit

Photo AFP

À Peyragudes, dans les Hautes-Pyrénées, Tadej Pogacar ne parvient pas à distancer son rival Vingegaard mais remporte une 2e étape.

Vingegaard confirme

Photo AFP

À la 18e étape, le 21 juillet, Jonas Vingegaard met la touche finale en filant seul au sommet de Hautacam. Il repousse Pogacar à 3 min 26 s, ce qui semble suffisant pour un premier titre. Dans un beau geste sportif, les deux hommes se donnent la main après la chute de Pogacar et son adversaire qui a attendu son retour.

Enfin un Français

Photo AFP

Le 22 juillet, à deux jours de l’arrivée sur les Champs-Élysées, un premier Français remporte une étape en 2022. Christophe Laporte attaque à un kilomètre de l’arrivée.

Wout van Aert peut tout faire

Photo AFP

À la veille de l’arrivée à Paris, Wout van Aert signe comme en 2021 une victoire sur le dernier chrono du Tour. Le super combatif 2022 remporte ainsi une troisième étape et une 6e pour son équipe Jumbo-Visma. Au 2e rang, Vingegaard devance de quelques secondes Pogacar en se disant mission accomplie.