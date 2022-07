Tour de France féminin: belle performance de la Québécoise Simone Boilard

PARIS-CHAMPS-ÉLYSÉES | La Québécoise Simone Boilard a pris le 8e rang de la 1ere étape du Tour de France féminin dimanche.

Lorena Wiebes a tenu son rang de favorite en remportant au sprint la 1re étape du Tour de France Femmes avec Zwift.

Elle s’est imposée sur les Champs-Elysées devant la légendaire Marianne Vos et une Belge de 26 ans, Lotte Kopecky.

Wiebes, une Néerlandaise de 23 ans, endosse de fait le premier maillot jaune, qu’elle portera lundi au départ de la 2e étape à Meaux.

Pour sa part, Simone Boilard jubilait croyant d’abord avoir mis la main sur le maillot blanc de meilleure jeune de moins de 25 ans. La Néerlandaise Maike van der Duin l’a toutefois devancé au 6e rang, avec le même temps au sprint. Boilard aura l’occasion de se reprendre dans quelques heures.

« C’est difficile de se fixer un objectif précis considérant le calibre. C’est réaliste de viser le blanc. Ça me motive à bloc. Une 8e place au Tour de France, première édition, c’est solide ! », a lancé la jeune femme de Québec.

Photo: Jean-François Racine

La frénésie

Boilard, 22 ans, a d’ailleurs été portée par les cris de la foule sur les pavés de l’avenue des Champs-Élysées.

« Ça donne des watts ! C’est fou. On a couru sans complexe », a-t-elle ajouté, très heureuse de sa journée.

Olivia Baril et Magdeleine Vallières-Mill participent aussi à l’épreuve, chacune au sein d’une équipe différente.

« J’entendais les encouragements et j’ai vu des drapeaux canadiens. Je suis tombée au Giro d’Italie et j’ai eu 25 points de suture au genou. Tout le monde disait que je ne pourrais pas être ici. J’ai fait une semaine au lit sans bouger et j’ai repris tranquillement », a expliqué Olivia Baril.

Depuis 2009

Plusieurs cyclistes ont réalisé que les pavés font des dégâts notamment sur les mains et le dos.

« J’ai ne sens plus mes mains. Il y avait du monde partout qui criait. Je ne me sentais pas comme j’aurais voulu mais ça augure bien. J’ai su il y a une semaine et demi que je serais ici. C’est ma première fois à Paris », a terminé Magdeleine Vallières-Mill.

Le grand départ a été donné au pied de la tour Eiffel, place de Varsovie, sous un grand soleil et un peloton de 144 coureuses.

La course des femmes a été lancée quelques heures avant l’arrivée des hommes sur le même prestigieux circuit.

Disputée entre 1984 et 2009, l’épreuve revient après douze ans d’absence jusqu’au 31 juillet 2022. Au cours des dernières années, des voix se sont élevées pour relancer cette course.